國家環境保護計畫挨批開倒車 環境部：不會逃避責任

「國家環境保護計畫」出自「環境基本法」第7條第一項規定，中央政府應制定環境保護相關法規，策定國家環境保護計畫，建立永續發展指標並推動實施。針對外界批評環境部本次修正將「治山防災管理」、「陸域生態保育」、「海洋保育」3項議題移出本計畫大開倒車，環境部表示，上述3議題已有部會主責，只要是環境部的責任都不會逃避。

「國家環境保護計畫」以達到保護環境資源與維護生態平衡，並追求永續發展之目標， 同時也作為各地方政府訂定地方環境保護計畫的參考。「國家環境保護計畫」分近程（2019-2020年）、中程（2021- 2025年）及長程（2026-2030年）3個期程，原則以每4年檢討1次方式辦理。

環保團體指出，原本2020年的「國家環境保護計畫」版本尚有「治山防災管理」、「陸域生態保育」、「海洋保育」3 項議題，但本次新的國家環境保護計畫草案，卻以「整體性治山防災計畫」農業部農村發展及水土保持署已有訂定、「國土生態保育綠色網絡建置計畫」農業部已有訂定、「台灣海域生態守護計畫」海委會已有訂定為由，故認為不再重複納入國家環境保護計畫，但「環境基本法」明確指出應該涵蓋更全面的整體環境治理思維，而非升格後反而開倒車。

環境部綜合規畫司長吳珮瑜說，2020年的草案修正中，當時預計環境資源部有機會成立，所以做的是比較前瞻的規畫，如今升格環境部，在重新檢視後拿掉的這3項議題，因為已經有各自主責部會的計畫，這些由環境部來做也不見得會做得更好，然而這次草案的執行也是以同樣角度和想法來規畫，新增調適和氣候變遷等議題，希望能解決國家面對的當務之急。

吳珮瑜說，「環境基本法」規定該計畫每4年須檢討一次，但沒有規定何時需要推出，希望在內外部都溝通更充分後再推出正式版本，後續也得送行政院核定；針對環團要求在地方多開說明，承諾會在北；中、南部多開研商會場次，傾聽地方的聲音。

至於環團質疑空品AQI、PM 2.5管制目標太過寬鬆，吳珮瑜說，只要是環境部的主責範圍內都不會逃避責任，但是環團對環境部提出的期望值是很難達到的，可以落實的目標會是首要，環境部尊重每個人的期待。