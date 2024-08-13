天氣變化引發偏頭痛 中醫師推針灸、按摩這些穴位緩解

新竹45歲王姓男子長年飽受偏頭痛困擾，只要天氣一潮濕，頭部會開始隱隱作痛，疼痛感從太陽穴延伸到肩頸，嚴重時會伴隨畏光和怕吵的情況。中國醫藥大學新竹附設醫院中醫師吳佩芸表示，除了使用西醫的常規用藥外，臨床上也會使用針灸來緩解偏頭痛，刺激攢竹、風池、翳風、率谷、太陽等穴位，在家也可以按摩這些地方，緩解頭痛。

吳佩芸指出，偏頭痛和一般的頭痛不同，是一種神經系統疾病，全球約有10%至15%的人口受其影響，女性的發病率約為男性的2到3倍，偏頭痛的疼痛大多呈現單側，但約有1/3的患者會出現雙側頭痛，嚴重的偏頭痛常伴有惡心想吐、畏光、怕吵等症狀，甚至可能無法進行日常工作，需要在家休息。

吳佩芸表示，臨床上會影響偏頭痛的原因包括壓力、痰濕、血瘀、勞倦氣虛等，生活習慣也會影響偏頭痛的發生，偏頭痛患者應保持充足的睡眠、飲食均衡、並遠離強烈的感官刺激。其中有70%的偏頭痛患者，會因壓力而誘發，利用運動和冥想來放鬆肌肉及調節自律神經，是有效預防偏頭痛的方法。

吳佩芸說，偏頭痛的治療除了使用西醫的常規用藥外，也可經由中藥及針灸治療，如果常因天氣變化誘發偏頭痛，川芎茶調散中的川芎、羌活、白芷可以緩解頭痛，而荊芥、防風則能疏散頭面風邪、減少天氣變化對於人體的影響。

日常生活中，也可以使用「川芎疏風茶」來緩和因天氣引發的偏頭痛，川芎疏風茶的材料包括川芎5g、白芷5g、防風5g、生甘草3g、綠茶3g，煮法是將1000 c.c的水煮沸，然後放入已清洗乾淨的川芎、白芷、防風及生甘草，轉小火再煮5分鐘，熄火後，加入綠茶，悶1分鐘後即可飲用。