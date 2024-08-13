高雄港與長灘港、馬久羅港締結 成為第19、20個姊妹港
台灣港務公司與美國長灘港及馬紹爾群島共和國馬久羅港締結為姊妹港，今天進行簽署，正式成為高雄港第19及20個姊妹港，盼未來雙方在港區經營、資訊安全與港口智慧化有多方合作。
高雄港歷年與13個國家、共18個港口締結為姊妹港，包含美國、英國、法國、西班牙、義大利、比利時、加拿大、德國、阿拉伯聯合大公國、俄羅斯、中國、波蘭及釜山等國家，今日與長灘港與馬久羅港簽署、締結，成為第19與第20個的姊妹港。
太平洋港口協會（APP，Association of Pacific Ports）第110屆年會，於8月11至14日在高雄洲際酒店舉行。在高雄市長陳其邁及交通部長李孟諺見證下，高雄港分別與美國長灘港及馬紹爾群島共和國馬久羅港締結為姊妹港。
李孟諺表示，藉此年會舉行姊妹港締結儀式，延續大會服務會員港口的用心，使太平洋周邊港口網絡更為緊密；港務公司董事長李賢義說，期待今後與2個姊妹港能在港口建設經營，營運管理等多面向交流成長，一起共好共榮。
李賢義表示，高雄港曾在2015年主辦第102屆年會，當時有6個國家、共8個港口的18位貴賓代表來台參加。今年港務公司再度主辦，港口代表出席踴躍，有來自9個國家、共30個港口的72位貴賓代表，展現台灣推動港口外交的軟實力，也是港務公司與政府攜手推動外交的成果。
長灘港位於美國西岸加利福尼亞州，是美國與亞洲貿易的主要港口，其中台灣位居該港出口貿易伙伴第2名。長灘港設有6個貨櫃中心與72座起重機，年貨櫃處理量超過900萬TEU，同時長灘港長期致力於環境永續，包含能源行動方案、生物多樣性與淨零排放等面向，同時率先實施環保旗幟船舶減速、提升空氣品質及所有貨櫃碼頭設置岸電，持續往世界級的綠色港口邁進。
由33個大小環礁島嶼所組成的馬紹爾群島共和國，為我國的邦交國，而馬久羅港坐落於馬紹爾群島東邊，其商港區有油輪、貨櫃與郵輪停靠等作業項目，是該國主要的國際貨物進口的港口。馬久羅港設有Delap區與Uliga區，其中Delap區負責該國主要的國際運輸、Uliga區負責該國國內貨物，此次與馬久羅港簽署姊妹港口，除港口互利外，更強化經貿合作與邦交國情誼。
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