台港知名音樂家連袂演出 歌劇協奏曲之夜精彩可期

來自台灣和香港的知名音樂家，將於8月23日連袂登台，舉辦一場精采絕倫的「歌劇協奏曲之夜」。這場音樂交流盛宴，由台灣知名女高音鄭思筠、大提琴家呂超倫，與指揮張致遠，攜手香港天才鋼琴家黃家正，以及新生代音樂家：女高音盧梓筠，法國號盧梓聰、盧梓淇共同演出，陣容堅強、星光燦爛。為了這次台港交流表演，還特別成立一個職業樂團「亞太節慶管弦樂團」，演出內容精彩可期。

女高音鄭思筠，畢業於義大利國立米蘭威爾第音樂院聲樂最高演唱文憑，與國立波隆納馬蒂尼音樂院聲樂演唱文憑。2017年獲得第五屆紐約藝術家國際大賽亞軍、第三屆紐約國際音樂大賽冠軍。新加坡The Straits Times 評論鄭思筠，美麗的聲音能表現各種情緒，純潔，無比的脆弱，悲痛萬分，又能在高音時，展現亮麗的音色，是無庸置疑的明日之星。2024年受邀擔任台北國際合唱節閉幕音樂會，威爾第安魂曲女高音獨唱，並至新加坡擔任第31屆Spring in the city 第五號交響曲禹王中的女高音獨唱角色白狐。

女高音鄭思筠。 圖／斐亞文化藝術提供

大提琴家呂超倫，經過茱莉亞音樂院多年專業訓練，以及耶魯、哈佛人文藝術薰染，1997年在美國卡內基獨奏會廳演出之後，被紐約樂評季刊和具權威性的弦樂雜誌讚賞為「極為優秀的大提琴家，擁有真正的音樂性，能準確的抓住各個樂派的精髓，具有舞台溝通魅力」。呂超倫2009年極為成功的在世界運動會閉幕典禮獨奏，也參與國片電影「海角七號」大提琴配樂，並與國家國樂團演出「臥虎藏龍」大提琴協奏曲。

大提琴家呂超倫。 圖／斐亞文化藝術提供

指揮張致遠，美國紐約茱莉亞音樂院管弦樂指揮碩士，曾任職臺北市立交響樂團助理指揮、2023年參加第5屆布加勒斯特交響樂團國際指揮大賽，榮獲大賽首獎殊榮，並於得獎者音樂會上指揮布加勒斯特交響樂團演出貝多芬第三號《英雄》交響曲，大受好評。

指揮張致遠。 圖／斐亞文化藝術提供

香港天才鋼琴黃家正，在羅乃新及郭嘉特兩位良師指導下，11歲以鋼琴神童身份爲人所知，受邀與捷克等地交響樂團合作演出、錄製貝多芬《第一號鋼琴協奏曲》，他的音樂才華在2009年金馬獎得獎紀錄片《KJ的音樂人生》的鏡頭下嶄露頭角，大眾透過大螢幕與這位音樂天才相遇。黃家正更被知名鋼琴家Emile Naoumoff讚譽為「最有靈性、最具魅力的演奏家。」

香港天才鋼琴黃家正。 圖／斐亞文化藝術提供

女高音盧梓筠，同時也是位大提琴家，出生於香港，11歲時就以聲樂通過三一音樂文憑，並在大提琴得到LTCL優異獎，之後也持續在國際上獲獎，包含東京國際歌唱比賽一等獎，2018年博洛尼亞國際聲樂比賽銅獎，第19屆及第20屆大阪國際音樂比賽金獎（第三組聲樂與大提琴），2017年「維也納」國際音樂比賽大提琴獨奏榮譽獎得主等，多年來盧梓筠的音樂才華得到高度認可。

法國號盧梓聰，出生於香港。9歲開始學習法國號，師從香港管弦樂團法國號首席江藺。2023年起在德國柏林讀高中，並跟隨柏林藝術大學教授Christian Friedrich Dallmann繼續他的法國號學習。2024年盧梓聰獲得德國Jugend Musiziert音樂比賽柏林區中學組第一名。

法國號盧梓淇，出生於香港，現年8歲。從6歲開始跟隨香港管弦樂團法國號首席江藺學習法國號。2023年起開始在德國柏林讀小學，並跟隨柏林藝術大學教授Christian Friedrich Dallmann繼續學習法國號。2024年盧梓淇獲得德國Jugend Musiziert音樂比賽柏林區小學組第一名。

法國號盧梓淇。 圖／斐亞文化藝術提供

這場台港星光燦爛的歌劇協奏曲之夜，上半場將由女高音鄭思筠、大提琴家呂超倫，與指揮張致遠，帶領亞太節慶管弦樂團，攜手香港新生代音樂家女高音盧梓筠，法國號盧梓聰、盧梓淇共同演出。演繹著名詠嘆調、法國號協奏曲及大提琴經典曲目。下半場則由香港天才鋼琴家黃家正，與張致遠及亞太節慶管弦樂團，呈現優美的葛利格《A小調鋼琴協奏曲》，邀請樂迷共襄盛舉，歡迎洽詢音樂會網站 https://www.opentix.life/event/1807774603784957953。