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全面停打疫苗滿1年無案例 將申請傳統豬瘟非疫國

中央社／ 台北13日電
農業部今天表示，全國豬隻全面停打傳統豬瘟疫苗滿1年，觀察期無案例發生，將向世界動物衛生組織（WOAH）提出申請，最快明年5月獲認可，可望成為亞洲唯一無3種重大豬隻疫病國家。路透
農業部今天表示，全國豬隻全面停打傳統豬瘟疫苗滿1年，觀察期無案例發生，將向世界動物衛生組織（WOAH）提出申請，最快明年5月獲認可，可望成為亞洲唯一無3種重大豬隻疫病國家。路透

農業部今天表示，全國豬隻全面停打傳統豬瘟疫苗滿1年，觀察期無案例發生，將向世界動物衛生組織（WOAH）提出申請，最快明年5月獲認可，可望成為亞洲唯一無3種重大豬隻疫病國家。

農業部獸醫研究所發布新聞指出，自2023年7月1日起，全國豬隻全面停打傳統豬瘟疫苗，至今已屆滿1週年觀察期無案例發生，將向WOAH提出申請。

獸醫所並說，最快可於2025年獲WOAH認可成為傳統豬瘟非疫國，屆時可望成為亞洲唯一無傳統豬瘟、口蹄疫及非洲豬瘟等3種重大豬隻疫病的國家；又因目前正值關鍵期，且鄰國多有這3種疫情，也是高病原性豬生殖與呼吸綜合症的疫區，提醒養豬戶落實防疫工作。

農業部動植物防疫檢疫署告訴中央社記者，WOAH通常在5月下旬左右召開年會，須經大會通過，因此最快可獲認可為非疫國是2025年5月間，申請作業目前正在準備中。

關於傳統豬瘟疫情歷史，獸醫所彙整說明，傳統豬瘟具高傳染性、高致死性特質，由豬瘟病毒所引起，爆發損失極大；而台灣從1920年代即有疫情紀錄，1958年全面使用獸醫所開發的兔化豬瘟活毒疫苗（LPC）預防控制，1965年時已將發生率降至0.02%。

獸醫所進一步說，國內自2006年至今已逾10年未曾檢出傳統豬瘟陽性案例，因此農業部從2021年啟動傳統豬瘟撲滅計畫，2023年上半年先執行出生豬隻及肉豬停止施打疫苗，同年7月1日起加入種豬停打，進入全面停打疫苗階段，截自2024年5月底，已逾95%豬隻無抗體。

獸醫所補充，目前WOAH在全球共認可9個傳統豬瘟參考實驗室，獸醫所於2017年5月23日經WOAH第85屆年會獲得認可成為WOAH傳統豬瘟參考實驗室，協助防檢署監測疫情採樣的檢體進行檢驗。

關於WOAH認可的參考實驗室，獸醫所指出，除可對國內、外送檢疑似傳統豬瘟病例進行診斷外，也可對WOAH會員國提供科學與技術性服務、協助與諮詢，並與其他WOAH傳統豬瘟參考實驗室進行合作研究。

傳統豬瘟 疫苗 農業部

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