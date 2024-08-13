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高鐵進高雄車站有望 李孟諺：年底前公布定案

中央社／ 高雄13日電
交通部長李孟諺。圖／聯合報系資料照片
交通部長李孟諺。圖／聯合報系資料照片

高鐵高雄車站方案備受矚目，交通部長李孟諺今天表示，高鐵延屏東路線，正在研議進左營或進高雄車站，目前進行比較詳細評估與民意搜集，年底前會公布定案。

李孟諺今天至高雄參加太平洋港口協會第110屆年會，會後接受媒體聯訪被問及高鐵南延方案，李孟諺說，過去外界認為高鐵進高雄會有一些困擾的部分（包括重新開挖的困擾），這次如果用相關工法是可以避免的；但整體方案還在做最後評估、凝聚共識。

談到高鐵進高雄車站的困難點，李孟諺說，過去高雄鐵路地下化已挖了10幾年，如果高鐵要進來又要重新挖，高雄鄉親可能比較難接受；這次如果有高雄方案，將會針對目前已經完成的綠帶，採用潛盾工法不需要再開挖，應該只有站體的位置需要挖。

李孟諺指出，高雄站站體的位置當年也有預留徵收相關土地，如果採取高雄方案也不必再額外徵收；此外目前的台鐵高雄站也有預留高鐵站體長度約100公尺的空間，採共構方案。

李孟諺在7月底與交通部記者座談時曾說，交通部也重新思考高鐵延屏東採進高雄市區的可能性，高鐵南延若能進高雄市區，除了現有左營站，還會新增高雄站，對高雄市長遠發展是好的，尤其高雄的亞洲新灣區正蓬勃發展，未來會有20多棟無敵海景高樓辦公室，會吸引很多商務人士。

交通部長 李孟諺 高鐵 高雄車站

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