驚！涓豆腐、北村豆腐家同集團進口辣粉 含不得檢出農藥
異國料理愛好者注意了！衛福部食藥署今天公布，旗下有「涓豆腐」和「北村豆腐家」的豆府股份有限公司，從中國大陸進口的2批辣椒粉，被檢出不准用於辣椒的農藥「克美素」，共1000公斤全數退運或銷毀；莊巨食品股份有限公司從新加坡進口的油雞香辛料，則檢出殘留農藥「二四地」0.11ppm，其品牌為曾獲米其林一星的「了凡油雞」。
食藥署副署長林金富說，豆府股份有限公司從中國大陸進口的2批辣椒粉，檢出殘留農藥克美素0.22至0.28ppm，目前國際上普遍未准用於辣椒，製造廠均為GANSU YASHENG INTERNATIONAL TRADE CO., LTD，違規產品共1000公斤，已全數退運或銷毀。
今年初爆發蘇丹色素食安風暴，林金富指出，由於中國大陸和印度進口的辣椒粉，仍有被檢出蘇丹紅的紀錄，這兩國仍採取監視查驗，其餘國家則回歸原先的風險管制強度，目前辣椒粉在邊境檢出蘇丹色素違規，一律銷毀；檢出農藥則依規定退運或銷毀。
同為名店的，還有莊巨食品股份有限公司，從新加坡輸入的「油雞香辛料」，製造廠為SAI HING MEDICAL HALL PTE LTD，品牌名稱為「了凡」，因農藥二四地定量極限為0.05ppm，本次違規產品被檢出0.11ppm，業者近半年首次違規，邊境檢驗強度將從原先的2%至10％一般抽批，調整為20%至50％加強抽批。
林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海說，克美素屬於低濃度生長調節劑，主要用於稻米的生長調節，避免作物長太高影響收成，也會用於室內盆栽，動物實驗發現會影響器官，每人每日容許攝入量（ADI）為0.05ppm。
二四地則為除草劑、生長調節劑等，顏宗海說，其為中等毒性、ADI為0.02ppm，動物實驗發現會增加淋巴癌、膀胱腫瘤等癌症風險，國際癌症研究機構列為2B，也就是人體致癌證據有限，不過他說「第一次聽到（油雞香辛料），很特別」推測可能是因為料理包中使用到的農產品，本身有農藥超標疑慮。
食藥署今天公布的邊境檢驗不合格品項共14件，分別為中國大陸出口辣椒粉和辣椒乾3批、盤子；日本出口蜜柑2批；印尼出口調味醬塊、白胡椒、調製炸香蕉；越南出口大白菜；西班牙出口匈牙利紅椒粉；越南出口芹菜、冷凍小章魚和新加坡出口油雞香辛料。
● 食安小辭典：監視查驗
監視查驗與100%逐批查驗，都針對高風險食品採取100%抽驗。
進口食品業者食品入關時，會依照不同風險等級，抽驗食品批數；主要分為「逐批查驗」與「抽批查驗」，逐批查驗是指，申請查驗的每批次產品需連抽五批，達到「連續5批、總重為調整前3倍」才會調降為加強抽批；抽批查驗分為一般抽批（抽驗率為2%到10％）、加強抽批（抽驗率20％到50％）。
監視查驗為採抽批查驗的業者在加強抽批後，仍有違規，因此採取「監視查驗」，其強度等同逐批查驗，但會訂定監視期間，在期間內不論合格與否，均採逐批查驗，不會調降查驗強度。
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