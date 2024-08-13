車禍撞歪臉「咬不了食物」 馬偕手術助病友臉部打掉重練

50多歲的李先生，因為騎車發生車禍，導致左側眼眶、顴骨、上下顎骨骨折，以及肋骨及小腿骨折。他原先在其他醫院治療約3個月，發現左右顏面仍不對稱，還有咬合不正等問題，因此前往馬偕醫院求診。馬偕醫院口腔顎面外科醫師黃子桓表示，李先生因為曾經做過手術，讓骨頭在錯誤地方癒合，讓復原手術難度較高，馬偕採用精準導航輔助重建顏面。

不只車禍，運動傷害、跌倒、暴力是等都可能導致顏面骨折，如果沒有妥善處理，可能會影響外觀、複視、眼球運動、牙齒咬合、咀嚼、言語和吞嚥等功能。

李先生說，今年1月發生車禍車禍後，就醫後雖康復，但右邊牙齒完全無法吃東西，後來反覆發炎化膿，清創也沒有改善，後來雙眼看東西視力也受影響，甚至頭還會暈，今年3月改赴馬偕醫院求助，先是處理下顎骨，6月再做顏面骨折復位手術合併自體骨骨移植術。

李先生說，當時以為自己會毀容，但經過黃醫師的協助後，現在正臉幾乎沒有疤痕。

黃子桓表示，陳先生除有左顴骨及左眼窩塌陷、咬合不正外，也有顏面骨骨板暴露及骨髓炎、鼻竇炎的問題。考量陳先生之前有手術過，但是在錯誤位置癒合，沒有參考點可以輔助，需要把骨頭打斷再重新癒合，因此需要靠導航技術輔助。

黃子桓指出，術前先用電腦斷層模擬病人完整顏面骨骼，再利用3D列印技術製作客製化的眼眶骨及顴骨模型，預先調整眼底鈦合金骨板的形狀，除了可以精確地重建病人最理想的術後結果，並可以節省手術時間，約5至6小時，亦提升成功率避免二次手術的可能。

黃子桓說，此為馬偕第六例透過3D列印技術，搭配導航手術來做顏面骨折復位手術。顏面骨折其實在醫院相當常見，光是馬偕急診每周就會遇到約10位患者因為這類需求求診，但並非每一例都適用導航技術，通常是先天畸形或是需要二次重建。手術有健保給付，但是導航技術部分需要自費，費用依據複雜程度而定。