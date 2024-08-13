快訊

遭IBA不當取消銅牌 卓揆：恢復林郁婷拳擊世錦賽國光獎章、90萬獎金

存股不想被家人知…他困擾股利寄紙本通知 網教實用防堵招數

盤點明年全球景氣關鍵變數 專家們都樂觀不起來？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

退休蜜月期過了好徬徨 弘道推「時光筆記本」助規畫老後

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
惠娟姐分享時光筆記本很適合引導思考和寫下自己的老後規劃並逐步實踐。圖/弘道老人福利基金會提供
惠娟姐分享時光筆記本很適合引導思考和寫下自己的老後規劃並逐步實踐。圖/弘道老人福利基金會提供

據衛福部「111年老人狀況調查」，65歲以上約有3成2的長者對未來生活沒有安排，而6成8對未來生活有安排的長者中，竟高達4成也是最多人選擇的未來生活是「閒賦在家」，可見許多人渴望退休生活，卻不知道如何規畫。弘道老人福利基金會彙整服務經驗推出「時光筆記本」，助50歲以上熟齡族和65歲以上銀髮族，擁有一本規畫第三人生的參考書，從豐富生活、理財、健康、夢想實踐、人生畢業典禮等，有系統、多面向的引導思考，助展開精彩的退休生活，甚至可以成為家人互相了解溝通的橋樑。

弘道老人福利基金會從服務發現，熟齡族渴望退休後的輕鬆優閒、找朋友聚會或四處旅遊的日子，但實際上過了退休蜜月期後，就易出現失去動力或目標的徬徨；銀髮族也容易因沒有規畫老後生活待在家中，感嘆日子無聊到被電視看，甚至擔心經濟來源、身體退化失能或死亡等，而更不敢思考未來。另也發現，即使長者有退休人生規畫，甚至更遠思考的預立遺囑時，卻因缺乏與家人溝通，反而造成衝突。

因此弘道基金會集結服務經驗設計推出「時光筆記本」，藉由從過去、現在到未來的引導思考，並提供相關知識、探索小任務等設計，幫助熟齡族、銀髮族有脈絡思考規畫退休安排，內容除有常見的理財、健康、生活等面向外，更有啟發探索生活、尋找實踐夢想，甚至是預備一般人忌談的預立遺囑，以及數位時代下容易被忽略的數位資產處理，如社群、網路平台、電子信箱等的繼承設定。特別的是「時光筆記本」設計，也很適合家庭中跨代成員一起討論規畫獲得共識。

今年62歲活力充沛的惠娟姐，選擇提早退休並規畫豐富多彩的生活，同時也與家中姊妹們排班，輪流回家陪伴、照顧身體退化的88歲媽媽，但時間一久就變成例行公事，話題也變少了，所以惠娟姐收到弘道的「時光筆記本」後，決定用它來陪伴媽媽。惠娟姐說，在筆記本的引導、對話、傾聽和紀錄下，讓她變成小偵探般的探索媽媽人生故事，不僅找回和媽媽互動的話題、溫度，還啟動了姊妹們陪媽媽圓夢的行動。

惠娟姐以前只知道媽媽很喜歡黛麗赫本、馬龍白蘭度等外國電影明星，但記憶中的媽媽忙著顧店，一年也只休息兩天，根本不知道什麼時候去看電影，透過筆記本引導聆聽，才終於知道媽媽原來是趁中午人少時請店員獨自看店去看電影的，回憶過往也啟發了因行動不便、不喜歡出門的媽媽想要去走走，這段時光也成母女和家人的新回憶。

弘道老人福利基金會創新實驗組周雨潔組長表示，許多人想和父母聊聊老後生活規劃、健康維持，甚至討論醫療照顧和身後事，卻不知道如何討論，或因忌諱避談生命議題，反而留下遺憾。「時光筆記本」藉由淺顯易懂的指引、豐富有趣的活動項目，從過去人生整理，現在人生啟發行動、未來人生規劃，到打破對生命議題如預立遺囑的忌諱，陪伴中生代、熟齡族和高齡者從不同角度思考人生規劃。正如筆記本中的標語「每個今天都是餘生中最年輕的一天」，熟齡族和高齡者也能在逐夢的路上繼續閃耀。時光筆記本限量義賣中，歡迎民眾線上購買：https://hdpr.page.link/gqEv ，或電洽04-22060698分機631。

弘道推出時光筆記本，助熟齡、銀髮族規畫安心精彩第三人生。圖/弘道老人福利基金會提供
弘道推出時光筆記本，助熟齡、銀髮族規畫安心精彩第三人生。圖/弘道老人福利基金會提供

人生 立遺囑 退休 長輩

延伸閱讀

公東高工與日本國寶級指物師跨國交流 昨熱鬧登場

【重磅快評】對盧業中不放心 還是解不開韓國瑜心結？

社福團體籲中高齡教育資源應整合 讓老人學到老不怕老

民主基金會執行長懸而未決 洪孟楷要民進黨別再阻擋

相關新聞

驚！涓豆腐、北村豆腐家同集團進口辣粉 含不得檢出農藥

異國料理愛好者注意了！衛福部食藥署今天公布，旗下有「涓豆腐」和「北村豆腐家」的豆府股份有限公司，從中國大陸進口的2批辣椒...

午後對流發展旺盛 15縣市大雨特報、可能一直下到明天

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天新北、基隆、宜蘭、台中、彰化、南投地區及各地山區有局...

國家環境保護計畫挨批開倒車 環境部：不會逃避責任

「國家環境保護計畫」出自「環境基本法」第7條第一項規定，中央政府應制定環境保護相關法規，策定國家環境保護計畫，建立永續發...

高鐵進高雄車站有望 李孟諺：年底前公布定案

高鐵進高雄車站方案備受矚目，交通部長李孟諺今天表示，高鐵延屏東路線，正在研議進左營或進高雄車站，目前進行比較詳細評估與民...

「誤以為胃痛」15歲國中生膽結石摘除膽囊 醫師：肥胖及飲食是關鍵

膽結石發生族群年輕化。苗栗縣一名15歲男國中生，因上腹痛多日到急診就醫，經醫師安排電腦斷層及腹部超音波掃描後，發現兩顆分...

今年最美「行星合」15日凌晨登場肉眼可見 錯過再等3年

難得一見「行星合」，將在8月15日發生，北市天文館指出「火星合木星」將在禮拜四凌晨一點發生，視直徑僅0.31°比滿月還小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。