退休蜜月期過了好徬徨 弘道推「時光筆記本」助規畫老後

據衛福部「111年老人狀況調查」，65歲以上約有3成2的長者對未來生活沒有安排，而6成8對未來生活有安排的長者中，竟高達4成也是最多人選擇的未來生活是「閒賦在家」，可見許多人渴望退休生活，卻不知道如何規畫。弘道老人福利基金會彙整服務經驗推出「時光筆記本」，助50歲以上熟齡族和65歲以上銀髮族，擁有一本規畫第三人生的參考書，從豐富生活、理財、健康、夢想實踐、人生畢業典禮等，有系統、多面向的引導思考，助展開精彩的退休生活，甚至可以成為家人互相了解溝通的橋樑。

弘道老人福利基金會從服務發現，熟齡族渴望退休後的輕鬆優閒、找朋友聚會或四處旅遊的日子，但實際上過了退休蜜月期後，就易出現失去動力或目標的徬徨；銀髮族也容易因沒有規畫老後生活待在家中，感嘆日子無聊到被電視看，甚至擔心經濟來源、身體退化失能或死亡等，而更不敢思考未來。另也發現，即使長者有退休人生規畫，甚至更遠思考的預立遺囑時，卻因缺乏與家人溝通，反而造成衝突。

因此弘道基金會集結服務經驗設計推出「時光筆記本」，藉由從過去、現在到未來的引導思考，並提供相關知識、探索小任務等設計，幫助熟齡族、銀髮族有脈絡思考規畫退休安排，內容除有常見的理財、健康、生活等面向外，更有啟發探索生活、尋找實踐夢想，甚至是預備一般人忌談的預立遺囑，以及數位時代下容易被忽略的數位資產處理，如社群、網路平台、電子信箱等的繼承設定。特別的是「時光筆記本」設計，也很適合家庭中跨代成員一起討論規畫獲得共識。

今年62歲活力充沛的惠娟姐，選擇提早退休並規畫豐富多彩的生活，同時也與家中姊妹們排班，輪流回家陪伴、照顧身體退化的88歲媽媽，但時間一久就變成例行公事，話題也變少了，所以惠娟姐收到弘道的「時光筆記本」後，決定用它來陪伴媽媽。惠娟姐說，在筆記本的引導、對話、傾聽和紀錄下，讓她變成小偵探般的探索媽媽人生故事，不僅找回和媽媽互動的話題、溫度，還啟動了姊妹們陪媽媽圓夢的行動。

惠娟姐以前只知道媽媽很喜歡黛麗赫本、馬龍白蘭度等外國電影明星，但記憶中的媽媽忙著顧店，一年也只休息兩天，根本不知道什麼時候去看電影，透過筆記本引導聆聽，才終於知道媽媽原來是趁中午人少時請店員獨自看店去看電影的，回憶過往也啟發了因行動不便、不喜歡出門的媽媽想要去走走，這段時光也成母女和家人的新回憶。