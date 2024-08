2024台北金鵰微電影展評選結果揭曉 華航榮獲銀獎

「2024台北金鵰微電影展」評選結果揭曉,中華航空以「2023永續飛行挑戰」影片在永續微電影獎項榮獲「永續微電影銀獎」殊榮。

中華航空表示,本次「中華航空2023永續飛行挑戰」影片為華航響應天合聯盟SkyTeam第二屆永續飛行挑戰 ( The Sustainable Flight Challenge, TSFC ) 友誼性競賽的紀實影片,聚焦「首家國籍航空於載客航班添加永續航空燃油」、「低碳營運及實現旅程淨零碳排」、「台北出發全艙等米其林綠星蔬食」等三大亮點,運用紀錄片拍攝手法,忠實呈現歷時數月的籌備及執行成果,傳達華航 ESG 創新思維及對環境的永續承諾,除了獲得旅客廣大迴響,也奪得「最佳機上用品供應鏈獎 ( Best Inflight Supply Chain )」及「最佳應用創新獎 ( Best Adopted Solution )」雙項殊榮。

「2024台北金鵰微電影展」由財團法人永續能源研究基金會主辦,以「金鵰」命名,蘊含「精雕」細琢寓意,典禮邀請文策院董事長蔡嘉駿、文策院院長盧俊偉及台灣永續能源研究基金會董事長簡又新等擔任頒獎人,並廣邀各相關領域專家學者共組評審團,包括台灣資深電影人李崗導演等,希望藉由微電影的力量,鼓勵各界運用淺顯易懂,多元吸睛的影像傳播,訴說企業實踐永續發展與善盡社會責任的成果與故事。

中華航空強調,華航以持續落實 ESG 推動,創造企業永續競爭力為發展核心,積極耕耘企業永續治理,成果卓越獲國內外多方肯定,連續八年入選道瓊永續指數新興市場成分股,也是台灣唯一獲選的航空公司;連續十年榮獲「台灣企業永續獎」,2023 年首度獲頒「台灣十大永續典範企業獎」;2024 年首家通過科學基礎減碳目標( SBTi )審查。