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「誤以為胃痛」15歲國中生膽結石摘除膽囊 醫師：肥胖及飲食是關鍵

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
馮啟彥提醒民眾，膽結石已逐漸年輕化，家長須特別留意孩童的體重及飲食狀況。圖／大千綜合醫院提供
馮啟彥提醒民眾，膽結石已逐漸年輕化，家長須特別留意孩童的體重及飲食狀況。圖／大千綜合醫院提供

膽結石發生族群年輕化。苗栗縣一名15歲男國中生，因上腹痛多日到急診就醫，經醫師安排電腦斷層及腹部超音波掃描後，發現兩顆分別為2.5公分及1.5公分的膽結石卡住膽囊出口，診斷為急性膽囊炎，經手術發現病人膽囊已嚴重發炎、壞死，幾乎快破裂，幸及時摘除膽囊與結石，才不致引發腹膜炎。

大千綜合醫院外科部主任馮啟彥表示，過去膽結石較容易發生在中年以後的肥胖人士，但近幾年發現，發生膽結石的年齡層逐漸下降，究其原因是與肥胖、長期高熱量飲食以及飲食不正常有關。此次案例就是屬於愛吃高熱量油炸類食物，如炸雞、薯條等，而且體重過重，BMI值高達32，屬於重度肥胖。

他說，過去像這種十幾歲就有膽結石問題的病人很少見，但近年來有逐漸增加的趨勢，因此特別提醒家長，要多加留意孩童的體重及飲食狀況。

另外，該名男國中生到急診就醫前都一直誤以為是胃痛，吃了不少胃藥及止痛藥都沒有改善。馮啟彥也指出，膽結石的疼痛屬於上腹痛，偶爾會轉移到後背及肩膀疼痛，尤其是在吃飽後，膽囊收縮引起疼痛，這與胃痛總是發生在空腹時不一樣。

膽囊結石一旦造成疼痛，往往都會反覆不停的發炎、發作，若結石不幸掉入膽管，還會引發黃疸和急性胰臟炎；因此，若膽囊結石造成症狀發生時，一定要及早接受腹腔鏡手術切除治療。

他提醒民眾，如果有不明原因上腹痛，且服用胃藥也無改善的病人，建議可到門診接受腹部超音波檢查，確認是否為膽結石所致。

院方在腹腔鏡手術發現，該案例病患膽囊已嚴重發炎、壞死(紅圈處)，幾乎已到快破裂的狀態，幸好及時摘除膽囊與結石，才不致引發腹膜炎。圖／大千綜合醫院提供
院方在腹腔鏡手術發現，該案例病患膽囊已嚴重發炎、壞死(紅圈處)，幾乎已到快破裂的狀態，幸好及時摘除膽囊與結石，才不致引發腹膜炎。圖／大千綜合醫院提供

健康飲食 肥胖 腹痛

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