保護環境！醫院推動淨零排放 衛福部：未來將推廣至診所

淨零排放為國家政策，各醫院推動節能減碳、綠色醫院，台灣永續能源研究基金會今天舉辦「2024台灣健康永續x永續金融論壇」，由醫療單位與金融業者首度齊聚對話交流，建立應對眼前危機的夥伴關係。台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，去年3月起推動醫院淨零排放，至今85家醫院簽約，病床數達6萬張，簽約醫院中，醫學中心占75%，發展非常快速。衛福部長邱泰源說，健康與環境關係密切，今、明年編列預算提供醫院更多資源，並希望未來將淨零排放推廣到診所。

簡又新說，極端氣候對健康的衝擊已成為全球關注的焦點。去年聯合國氣候大會(COP28)首次設立「健康日」，呼籲全球關注氣候變遷對健康的影響。然而，實現淨零排放是一項艱鉅的挑戰，需要政府、醫院與企業共同努力。其中金融業可發揮關鍵作用，為醫療體系提供必要的資源與支持，加速醫療體系邁向淨零目標。

簡又新說，總統賴清德日前成立國家氣候變遷委員會，他因擔任委員會顧問，了解目前政府將提供更多的資源、財務等面向，目標也更為清楚，快速進行節能減碳的工作。在醫院節能減碳方面，新光醫院目前已完成全面盤查，但後續用續報告書要怎麼寫？其中技術、財務更為重要且複雜，基金會扮演平台的角色，結合醫院、銀行，為大家帶來更多交流。

台灣永續能源研究基金會秘書長周麗芳說，如果全球醫療部門是一個國家，它將是世界上第5大溫室氣體的排放國，其碳排放相當於全球淨排放的4.4%，相當於20億噸二氧化碳當量，而全球醫療部門氣候足跡更相當於514座燃煤發電廠每年溫室氣體的排放量。

周麗芳指出，醫療部門中以美國為世界上絕對排放量和人均排放量最大的排放國，其醫療部門的氣候足跡，相當於全國碳足跡的7.6%，而國內醫療部門的氣候足跡，相當於全國碳足跡的4.6%，呼籲醫療院所應落實三條路徑降低碳排放，包括實現醫療服務、設施和營運的脫碳，以及達成醫療供應鏈的脫碳、在更廣泛的經濟與社會中加速脫碳，達成淨零醫療的目標，不再造成民眾健康危害。

今天參與論壇的邱泰源說，醫療院所碳排放高，且愈來愈多的高階醫療儀器也會有所影響，未來淨零排放希望從醫院推廣到診所，全部醫療體系都應加入，特別是基層診所的第一線醫師，對於民眾健康的照顧十分重要，如他上午到行政院開會，就是關注於凱米颱風風災後，目前各地重建的情形及傳染病流行的狀況，在在需要診所醫師及早發現。

邱泰源表示，健康與環境關係密切，衛福部今年推動節能減碳、綠色醫院等，並於今、明年編列預算，希望提供醫院更多資源做到淨零排放。

馬偕醫學院高齡福祉科技研究所副教授申永順鼓勵醫院構建ESG管理模式，定期發布永續報告書，依據國際標準統整並揭露各項ESG作為，逐步達成永續管理目標。長庚醫療財團法人執行長游進邦說，長庚醫院推動能源管理的經驗，透過「綠色、健康、低碳」的管理策略，盤點空調、照明、水資源使用現況，進而擬定減量方案，同時規範新建築全面依循綠建築標準設計，確保有效節能減碳。

金融業方面，玉山銀行總經理陳茂欽說，玉山永續轉型平台已成功陪伴多家企業淨零轉型，可協助醫院從碳盤查到建立永續醫療機構藍圖，進而帶動永續供應鏈共同響應。永豐銀行資深副總歐陽子能表示，永豐銀行自詡為「綠能融資領導者」，經「查證、能管、減碳、永續」的四階段永續融資方案，提供創新淨零解方媒合與資金，協助客戶優化用電模式並汰換節能設備。

尋求金援之外，數位科技等跨域多元夥伴關係也是醫療產業邁向淨零不可或缺的助力。衛福部雙和醫院院長程毅君指出，雙和醫院以數位革命為基礎，帶動醫療轉型，透過智慧服務降低資源耗用、減少錯誤，提升效率，幫助醫院節能減碳。他舉例，雙和腎臟照護中心利用數位資訊系統節省人力物力，運用模型預測與精準醫療決策，不但大幅提升醫療品質，更能降低碳排放。