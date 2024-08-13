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氣候變遷使物價上漲 綠色和平籲建立氣候通膨補償金制度

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
綠色和平今天偕同消費者文教基金會董事長吳榮達（左）、中央研究院人為氣候變遷專題中心執行長許晃雄（右）建議政府盡速提出抗通膨氣候政策，建立氣候通膨補償金制度，減少對民眾的衝擊。記者董俞佳／攝影
綠色和平今天偕同消費者文教基金會董事長吳榮達（左）、中央研究院人為氣候變遷專題中心執行長許晃雄（右）建議政府盡速提出抗通膨氣候政策，建立氣候通膨補償金制度，減少對民眾的衝擊。記者董俞佳／攝影

極端天氣常導致蔬果價格波動，近期受凱米颱風影響，蔬果價格創下近年新高，讓民眾很有感。綠色和平今天指出，極端氣候導致農作物災害損失，連帶使得蔬果價格直接翻漲，讓消費者荷包也受災。該組織建議政府盡速提出抗通膨氣候政策，建立氣候通膨補償金制度，減少對民眾的衝擊。

綠色和平今日發布「氣候通膨現象曁民調」指出，極端氣候使得蔬果價格連帶上漲，根據農業部統計，2021年至2023年間，以椪柑、玉米、冬瓜、柿子的影響最嚴重，柿子漲幅最高達到3.4倍。同時，極端強降雨造成蔬果落果、泡水等直接損害，青蔥、茄子、芭樂、洋蔥在2021至2023年間上漲幅度最高，青蔥價格就上漲4倍。

消費者文教基金會董事長吳榮達表示，消基會根據2022年央行分析資料，發現近年氣候變遷導致的異常現象以及災情遍及全球，台灣依賴進口的黃豆、小麥和玉米等農產品原料及畜牧飼料也跟著大漲，導致穀類其製品、肉類、水產品、蛋類等食品零售價格紛紛調高。

吳榮達表示，根據農業部資料顯示，台灣夏天高溫達35度以上，容易讓畜產動物產生熱緊迫，造成採食量減少，如蛋雞、土雞、豬超過28度就會出現熱緊迫，乳牛需維持在25度以下，長時間的高溫使得產品供應成為挑戰。

吳榮達表示，台灣近兩年的豬肉價格就是氣候變遷影響民生食品的重要觀察點，2021年7月豬肉平均價格為84.11元，2023年7月已漲到102.94元，2年同期價差達18.83元/每公斤，連帶便當、排骨飯價格也漲，提高飲食成本。

綠色和平今年7月進行氣候通膨有感民意調查，發現超過9成民眾對物價上漲有感，且認為極端氣候事件造成資源短缺是主要原因之一，更有9成（90.8%）民眾擔心極端氣候會讓未來的物價繼續上升。

綠色和平氣候與能源專案主任方君維表示，此份民調結果反映台灣民眾已認知氣候變遷會加劇通膨現象且擔憂未來會更加惡化。氣候變遷對策委員會必須盡速協調環境、經濟、農業、財政等跨部會合作，提出有效加速減碳的氣候能源政策，平緩物價，解決氣候通膨。央行應偕同環境部與經濟部，盡快提出氣候通膨對台灣經濟的影響評估，並比照消費者物價指數（CPI）的形式，定期公布氣候通膨指數，讓各界了解氣候通膨的潛在衝擊才能對症下藥。

中央研究院人為氣候變遷專題中心執行長許晃雄表示，氣候變遷導致的全球炙熱化已逐漸對台灣的自然環境、水資源、農林漁牧、健康、生態、用電需求與社會經濟造成衝擊，氣候變遷讓台灣乾旱與暴雨災害更加頻繁，熱浪提前且更為持久，若全球碳排繼續放任下去，台灣在2060年恐再無冬天。

許晃雄表示，政府推動淨零轉型的同時，也應落實各個應用領域科研，透過建構氣候變遷調適科研生態系與完善治理體系，系統性地量化氣候變遷與風險，規畫與推動合宜的調適策略，提高台灣的國土與社會韌性。

綠色和平今日發布「氣候通膨現象曁民調」指出，極端氣候使得蔬果價格連帶上漲，讓消費者很有感。記者董俞佳／攝影
綠色和平今日發布「氣候通膨現象曁民調」指出，極端氣候使得蔬果價格連帶上漲，讓消費者很有感。記者董俞佳／攝影

氣候變遷 物價 通膨

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