可能3颱共存擾日本？周四低壓帶逼近台灣 未來10天防劇烈降雨

今明兩天除了澎湖、金門、馬祖偶爾陣雨以外，本島各地大部分屬於午後雷陣雨的天氣型態，山區可能有局部性大雨或豪雨。中央氣象署簡任技正伍婉華表示，周四開始隨著低壓帶影響，天氣日趨不穩定，尤其周六開始到下周這段時間，各地下雨不會只有中午以後，中南部降雨時間長、容易出現局部性大雨，各地中午以後容易出現局部性大雨。

伍婉華表示，目前在台灣西方到中國大陸是一片低壓區，另外在台灣的東方海面、日本南方海面上是廣大的低壓區。瑪莉亞颱風昨天登陸日本以後，已於今天清晨2時減弱為熱帶性低氣壓，它的殘餘雲系持續影響日本。另外，山神颱風目前在日本東南方海面，往日本方向移動，但強度逐漸減弱。

安比颱風今天凌晨2時生成，伍婉華表示，預估輕度颱風安比周五、周六會往日本東南方海面到東方海面移動，視它多靠近，外圍環流會對天氣造成影響。它北上時看起來還是會維持颱風的強度。

另外，伍婉華表示，今天上午8時又有1個熱帶性低氣壓形成，未來向偏北的方向移動，但是移動的環境不是很理想，未來有可能變成輕度颱風，但2天以後可能減弱為熱帶性低氣壓。提醒近日前往日本的民眾，注意天氣上可能會影響。

未來1周天氣部分，伍婉華表示，今明兩天大部分地區可見陽光，但水氣比較多，中午以後容易有午後雷陣雨。周四以後低壓環境逐漸接近台灣，天氣愈來愈不穩定。尤其周六開始整個低壓在台灣附近比較活躍，利於對流雲系發展，天氣比較不理想，大部分地區降雨是整天性的，尤其中南部降雨時間長，整天有短暫性陣雨或雷雨，且可能出現局部性大雨，其他各地中午以後容易出現局部性大雨。

伍婉華表示，周四開始到下周之初，可能未來10天，在低壓帶的影響之下，對流雲系容易發展，除了局部性大雨出現以外，當更旺盛的對流雲系發展，雨勢會更為明顯。