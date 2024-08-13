華航永續飛行挑戰影片 獲台北金鵰微電影展銀獎

「2024 台北金鵰微電影展」評選結果揭曉，中華航空以「2023 永續飛行挑戰」影片運用紀錄片拍攝手法，聚焦永續3大亮點，在永續微電影獎項獲「永續微電影銀獎」。

華航表示，「中華航空 2023 永續飛行挑戰」，為華航響應天合聯盟 SkyTeam 第二屆永續飛行挑戰 ( The Sustainable Flight Challenge, TSFC ) 友誼性競賽的紀實影片，去年5月22日台北往返新加坡永續示範航班，聚焦「首家國籍航空於載客航班添加永續航空燃油」、「低碳營運及實現旅程淨零碳排」、「台北出發全艙等米其林綠星蔬食」等3大亮點。

華航表示，該影片運用紀錄片拍攝手法，呈現歷時數月的籌備及執行成果，也奪得「最佳機上用品供應鏈獎 ( Best Inflight Supply Chain )」及「最佳應用創新獎 ( Best Adopted Solution )」。

華航指出，「2024台北金鵰微電影展」由財團法人永續能源研究基金會主辦，以「金鵰」命名，蘊含「精雕」細琢寓意，典禮邀請文策院董事長蔡嘉駿、文策院院長盧俊偉及台灣永續能源研究基金會董事長簡又新等擔任頒獎人，希望藉由微電影的力量，鼓勵各界運用淺顯易懂，多元吸睛的影像傳播，訴說企業實踐永續發展與善盡社會責任的成果與故事。