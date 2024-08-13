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又有熱低！將形成「悟空」颱風 氣象署：赴日本注意天氣影響
中央氣象署簡任技正伍婉華表示，今天上午8時又有1個熱帶性低氣壓形成，目前中心中心位置在北緯26.3度，東經149.8度，未來向偏北的方向移動，但是移動的環境不是很理想，未來有可能變成輕度颱風悟空，但2天以後可能減弱為熱帶性低氣壓。提醒近日前往日本的民眾，注意天氣的影響。
伍婉華表示，目前在台灣西方到中國大陸是一片低壓區，另外在台灣的東方海面、日本南方海面上是廣大的低壓區。瑪莉亞颱風昨天登陸日本以後，已於今天清晨2時減弱為熱帶性低氣壓，它的殘餘雲系持續影響日本。另外，山神颱風目前在日本東南方海面，往日本方向移動，但強度逐漸減弱。安比颱風逐漸向偏北方向移動，周五、周六會來到日本東南方海面及東方近海移動。
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