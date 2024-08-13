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1張圖看颱風現況…鄭明典：安比對流爆發中 有增強潛勢

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
目前太平洋地區有安比颱風、山神颱風，以及1個熱帶性低氣壓。圖／取自鄭明典臉書
目前太平洋地區有安比颱風、山神颱風，以及1個熱帶性低氣壓。圖／取自鄭明典臉書

目前太平洋地區有安比颱風、山神颱風，以及1個熱帶性低氣壓。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，第5號颱風瑪莉亞減弱為熱帶性低氣壓，第6號颱風山神對流受到抑制，第7號颱風安比對流爆發中，還有增強潛勢。

鄭明典說，這些熱帶性低氣壓們，對台灣天氣都無直接影響，它們所在的大低壓區消散的速率比模式預期的稍慢。

中央氣象署說，目前太平洋地區有2個颱風，以及1個熱帶性低氣壓，對台灣天氣都無直接影響。輕颱山神今天凌晨2時的中心位置在東京東方880公里海面上（台北東北東方2870公里海面上），以每小時25公里速度，向西北轉北北西進行。預測明天凌晨2時即將減弱為熱帶性低氣壓。

安比颱風今天凌晨2時生成，今天凌晨2時的中心位置在東京南方1370公里海面上（台北東方1610公里海面上），以每小時13轉8公里速度，向北北東進行。瑪莉亞颱風今天凌晨2時減弱為熱帶性低氣壓，今天凌晨2時的中心位置在東京北方590公里海面上，向北緩慢進行。

日本 氣象署 瑪莉亞颱風 鄭明典 颱風

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