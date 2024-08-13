影／高齡駕駛事故頻傳 幫助「拒老騎士」平安歸途靠這套課程

高齡駕駛事故頻傳，「行人地獄」悲劇反覆上演，天人永隔家庭破碎，憾事令人心碎，社會群眾焦慮悲憤地想找出問題，我們能做什麼？從民國106年開始，正式執行高齡駕駛換照制度，然而，攤開高齡交通事故率，統計數字卻是不減反增，連年持續攀升毫無趨緩之勢。近期民眾憤慨地提出應縮短換照年限，但僅依賴現行換照制度，是否可行？

「拒老騎士」是長者拒絕坦承面對老化，還是我們也拒絕面對這些老騎士的需求與困境？

2024年成大團隊跨界共學，設計了一系列高齡駕駛課程，成功大學職能治療學系助理教授陳郁婷是規劃這套課程的研究者之一，她表示「其實（長輩）他們的危險感知都有顯著上升，不管是道安宣導還是在地共學。其實我們是覺得，他們對於自己騎乘能力的覺察有在提升，所以覺得自己騎乘能力，沒有想像中的好，這是一個不錯的結果，他們可能更知道自己在違規。」這套課程就是幫助長輩提高自我覺察，讓長者意識到自己對道路了解不足，上路時更能提高危險意識。

但陳郁婷也指出，「台灣在人本空間布建上，規劃給汽車太多太久了。」對於台灣交通環境改善她認為是多項落後的50年造成的，雖然現況難解，仍應嘗試打破循環。