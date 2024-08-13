目前雙颱共存…賈新興曝這時環境有利颱風生成 下周中南部持續較大雨勢
今年第7號颱風安比今天凌晨2時生成，瑪莉亞颱風則已減弱為熱帶性低氣壓，目前有安比颱風和山神颱風，對台灣都沒有直接影響。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，未來10天菲律賓東方外海至南海一帶，無明顯熱帶擾動發展跡象。
他說，未來10天低壓帶偏西南風影響，中南部降雨時間長，其中，下周一至下周四中午前，台中以南尤其是嘉義以南的地區，要留意有局部且持續的較大雨勢。8月25日起台灣降雨轉偏少的機率高，並持續至9月中旬。9月起至10月環境有利颱風生成。
近期天氣部分，賈新興表示，明天彰化以南有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。周四至周五，西半部有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。 周六至周日，台中以南有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。
賈新興表示，下周一至下周四中午前，台中以南特別是嘉義以南的地區要留意有局部且持續的較大雨勢。其中，下周一，台中以南有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。下周二，苗栗以南有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。下周三至下周四中午前，西半部有陣雨，午後苗栗以南有局部短暫陣，花東山區有局部短暫雨，
他說，91Ｗ熱帶擾動已於今天凌晨2時增強為颱風安比，預估仍朝日本東南方外海前進。未來10天菲律賓東方外海至南海一帶，無明顯熱帶擾動發展的跡象。短期氣候預測趨勢顯示，25日起台灣降雨轉偏少的機率高並持續至9月中旬，9月起至10月環境有利颱風生成。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。
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