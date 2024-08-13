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赴日本注意了！安比、山神雙颱共存 周四起中南部降雨增

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
各地近山區以及下風區的北部、東北部，也可能會有瞬間較大雨勢。本報資料照片
各地近山區以及下風區的北部、東北部，也可能會有瞬間較大雨勢。本報資料照片

位於日本南方海面的熱帶性低氣壓，今天清晨增強為今年第7號颱風安比，不過，同一時間瑪莉亞颱風也減弱為熱帶性低氣壓，天氣風險公司天氣分析師李至晟表示，沒有出現3颱共存的現象。連同山神颱風都位於遠洋的大低壓帶的裡面，過去太平洋高壓的勢力一直位於日本東方，所以近期颱風都會順著高壓邊緣接近日本的東北到關東近海。因為距離很遠，對台灣沒有直接的影響，近期有要到日本東部的民眾要留意天氣變化跟航班資訊。

近期天氣部分，李至晟表示，今明兩天台灣還是受到西南風的影響，強度更加減弱，目前只有台南、高雄沿海有零星的降雨，但因為沒有高壓抑制對流，午後山區還是普遍有雲系發展。各地近山區以及下風區的北部、東北部也可能會有瞬間較大雨勢。

李至晟表示，而遠洋的低壓帶，將在安比颱風北上後，讓出空間太平洋高壓從南方洋面西伸，短期內再有颱風生成的機會就變小了。

但是，李至晟表示，中國大陸也有低壓帶建立，讓南海到台灣的西南季風再度增強，所以預測周四起中南部沿海的降雨又會開始增多。這樣的趨勢可能會延伸到下周的前期，這時高壓邊緣推進到台灣附近，西南風會低壓帶和高壓之間的氣壓差比較大而進一步加強，這時迎風面的中南部可能全天都有降雨機會，其他地區則仍然要留意午後熱對流降雨。降雨的多寡還要視風向跟水氣量多寡而定，但長遠來看下周還是比較容易下雨的。

山神颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
山神颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
安比颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
安比颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
目前有2個颱風和1個熱帶性低氣壓。圖為颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
目前有2個颱風和1個熱帶性低氣壓。圖為颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

日本 瑪莉亞颱風 雨水 颱風

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