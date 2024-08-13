快訊

3颱共舞不見得 未來1周大雷雨！這3天大量降雨威脅大

3颱共舞不見得 吳德榮：未來1周大雷雨 這3天大量降雨威脅大

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
午後強對流範圍擴大，有大雷雨發生，應注意劇烈天氣如雷擊、強風及瞬間大雨。本報資料照片
午後強對流範圍擴大，有大雷雨發生，應注意劇烈天氣如雷擊、強風及瞬間大雨。本報資料照片

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，大低壓環流（季風環流）的型態將持續至下周一，台灣在其邊緣，盛行西南風挾水氣，大氣很不穩定。清晨西南風與陸風輻合，西半部有局部短暫陣雨的機率，午後強對流範圍擴大，有大雷雨發生，應注意劇烈天氣如雷擊、強風及瞬間大雨。

氣溫部分，吳德榮表示，今天至下周一最高氣溫約在36度左右、大致仍偏熱；今天北部24至36度，中部24至35度，南部25至35度，東部23至36度。

下周二至周四太平洋高壓增強西伸，吳德榮表示，期間西南季風被推擠、通過台灣，挾帶大量降雨，威脅不可小覷，但已為期末模擬，應密切觀察。

吳德榮表示，中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，瑪莉亞颱風已減弱為熱帶低壓，3颱共舞已不可能。輕颱山神在日本東方海面，順著大低壓環流偏西北移動，明天凌晨2時在日本本州外海，變性為溫帶氣旋。另1熱帶低壓今晨已發展為輕颱安比，受大低壓環流導引，其邊緣將在周六掠過本州東南側、大迴轉加速遠離，對日本本州能有多大影響要再觀察。

瑪莉亞颱風已減弱為熱帶低壓。圖／取自中央氣象署網站
瑪莉亞颱風已減弱為熱帶低壓。圖／取自中央氣象署網站
輕颱安比，受大低壓環流導引，其邊緣將在周六掠過本州東南側、大迴轉加速遠離。圖／取自中央氣象署網站
輕颱安比，受大低壓環流導引，其邊緣將在周六掠過本州東南側、大迴轉加速遠離。圖／取自中央氣象署網站
目前太平洋地區有2個颱風，有1個熱帶性低氣壓。圖／取自中央氣象署網站
目前太平洋地區有2個颱風，有1個熱帶性低氣壓。圖／取自中央氣象署網站
中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱山神在日本東方海面，偏西北移動。圖／取自中央氣象署網站
中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱山神在日本東方海面，偏西北移動。圖／取自中央氣象署網站

吳德榮 日本 氣溫

延伸閱讀

南部5縣市豪大雨 吳德榮：輕颱瑪莉亞將撲日本 有更多擾動陸續發展

今天立秋 颱風即將生成預測路徑曝 吳德榮分析對台影響

午後大雷雨 觀察2熱帶擾動是否成颱 吳德榮曝對台影響

飆37度高溫…日本南方將有2熱帶擾動 吳德榮曝成颱機率

相關新聞

6縣市補助凍卵 申請不到650件

台灣少子化嚴重，為了提高生育率，桃園市去年首先推出「凍卵營養金」補助，台北市、新北市、新竹市、苗栗縣、雲林縣等縣市後續跟...

3颱共舞不見得 吳德榮：未來1周大雷雨 這3天大量降雨威脅大

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，大低壓環流（季風環流）的型態將持續至下周一，台灣在其邊緣，盛行西...

安比颱風生成！ 與輕颱山神共存 瑪莉亞已減弱為熱低

根據中央氣象署發布的颱風消息，原位於日本南方海面的熱帶性低氣壓，已於今天凌晨2時發展為輕度颱風安比，而瑪莉亞颱風已於今天...

提高中高齡上網率 學者籲建平台

研究顯示，中高齡者若能持續學習，有助於減緩認知能力下降的速度。國立台灣師範大學昨舉辦記者會，針對五十五歲以上中高齡者提出...

兒少性剝削 3原則可揭露任職單位

台北市私立幼兒園狼師性侵幼童案件引起家長恐慌，由於媒體報導類似事件常動輒得咎，甚至遭罰，為此，衛福部昨公布「媒體報導兒少...

台大、林口長庚統計：社會性凍卵 使用率僅8%

不少女藝人、網紅分享自身凍卵的經驗，讓愈來愈多未婚女性也想掌控生育權，不過，台大、林口長庚兩家重量級醫學中心統計，「社會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。