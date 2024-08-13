3颱共舞不見得 吳德榮：未來1周大雷雨 這3天大量降雨威脅大
氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，大低壓環流（季風環流）的型態將持續至下周一，台灣在其邊緣，盛行西南風挾水氣，大氣很不穩定。清晨西南風與陸風輻合，西半部有局部短暫陣雨的機率，午後強對流範圍擴大，有大雷雨發生，應注意劇烈天氣如雷擊、強風及瞬間大雨。
氣溫部分，吳德榮表示，今天至下周一最高氣溫約在36度左右、大致仍偏熱；今天北部24至36度，中部24至35度，南部25至35度，東部23至36度。
下周二至周四太平洋高壓增強西伸，吳德榮表示，期間西南季風被推擠、通過台灣，挾帶大量降雨，威脅不可小覷，但已為期末模擬，應密切觀察。
吳德榮表示，中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，瑪莉亞颱風已減弱為熱帶低壓，3颱共舞已不可能。輕颱山神在日本東方海面，順著大低壓環流偏西北移動，明天凌晨2時在日本本州外海，變性為溫帶氣旋。另1熱帶低壓今晨已發展為輕颱安比，受大低壓環流導引，其邊緣將在周六掠過本州東南側、大迴轉加速遠離，對日本本州能有多大影響要再觀察。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言