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網紅分享凍卵心得 醫師：最近門診諮詢女性明顯變多

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
冷凍卵子是為了保存生育功能，讓單身女子多一線希望。記者廖靜清／攝影
冷凍卵子是為了保存生育功能，讓單身女子多一線希望。記者廖靜清／攝影

凍卵話題興起，不少藝人、網紅等公眾人物揭露自己凍卵的經驗，未婚女性也想要掌控生育權，台北生殖醫學中心主任醫師黃馨慧表示，諮詢民眾明顯增加，依台北生殖醫學中心的凍卵人數，去年上半年與今年上半年相比，同時期成長了百分之十三。

黃馨慧提到，女性生育自主意識抬頭，想為自己保留生育的機會，凍卵多了一線生機。不過凍卵後並非只能進行試管嬰兒，多數女性還是靠自然方式懷孕，順利產下寶寶。

根據國內統計資料，目前國健署人工生殖機構許可通過名單共有一百家，凍卵熱潮吹起，國健署婦幼健康組副組長蔡維誼提醒，生育的風險並沒有因卵子冷凍而降低。冷凍效期不是問題，但太晚生育會對女性帶來許多健康問題，尤其是婦科癌症。

台灣生殖醫學會理事長陳美州表示，晚婚、晚生的女性愈來愈多，許多人把凍卵當成「買保險」，預先留下年輕健康的卵子，反而可能使生育計畫延後。凍卵風氣漸起，但平均使用率僅百分之八點四，代表效益不高，凍了卵根本「用不到」。

國內部分縣市補助凍卵，陳美州不認同公費提供社會性凍卵，因使用率不到一成，對少子化並沒有幫助。凍卵無法改變高齡懷孕風險，而且有了「先存起來放」的假性安全感，尋找伴侶不積極。

男女性的生殖能力在卅歲後就會開始下降，凍卵可以延長女性生育的時間，雖然是解套的選擇，陳美州建議，如果已經有明確的生育年齡，要努力執行找伴。凍卵要經過取卵、解凍後存活率、使用年紀的受孕機率、活產率等，機率一層層降減，適齡生育才是關鍵，即使選擇凍卵也要盡早規劃生育時機。

凍卵需要把取出的成熟卵子保存在攝氏零下196 度的液態氮桶，以極低溫讓卵子代謝暫停。記者廖靜清／攝影
凍卵需要把取出的成熟卵子保存在攝氏零下196 度的液態氮桶，以極低溫讓卵子代謝暫停。記者廖靜清／攝影

凍卵 生育 醫學

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