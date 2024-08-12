聽新聞
test
0:00 / 0:00
網紅分享凍卵心得 醫師：最近門診諮詢女性明顯變多
凍卵話題興起，不少藝人、網紅等公眾人物揭露自己凍卵的經驗，未婚女性也想要掌控生育權，台北生殖醫學中心主任醫師黃馨慧表示，諮詢民眾明顯增加，依台北生殖醫學中心的凍卵人數，去年上半年與今年上半年相比，同時期成長了百分之十三。
黃馨慧提到，女性生育自主意識抬頭，想為自己保留生育的機會，凍卵多了一線生機。不過凍卵後並非只能進行試管嬰兒，多數女性還是靠自然方式懷孕，順利產下寶寶。
根據國內統計資料，目前國健署人工生殖機構許可通過名單共有一百家，凍卵熱潮吹起，國健署婦幼健康組副組長蔡維誼提醒，生育的風險並沒有因卵子冷凍而降低。冷凍效期不是問題，但太晚生育會對女性帶來許多健康問題，尤其是婦科癌症。
台灣生殖醫學會理事長陳美州表示，晚婚、晚生的女性愈來愈多，許多人把凍卵當成「買保險」，預先留下年輕健康的卵子，反而可能使生育計畫延後。凍卵風氣漸起，但平均使用率僅百分之八點四，代表效益不高，凍了卵根本「用不到」。
國內部分縣市補助凍卵，陳美州不認同公費提供社會性凍卵，因使用率不到一成，對少子化並沒有幫助。凍卵無法改變高齡懷孕風險，而且有了「先存起來放」的假性安全感，尋找伴侶不積極。
男女性的生殖能力在卅歲後就會開始下降，凍卵可以延長女性生育的時間，雖然是解套的選擇，陳美州建議，如果已經有明確的生育年齡，要努力執行找伴。凍卵要經過取卵、解凍後存活率、使用年紀的受孕機率、活產率等，機率一層層降減，適齡生育才是關鍵，即使選擇凍卵也要盡早規劃生育時機。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言