網紅分享凍卵心得 醫師：最近門診諮詢女性明顯變多

凍卵話題興起，不少藝人、網紅等公眾人物揭露自己凍卵的經驗，未婚女性也想要掌控生育權，台北生殖醫學中心主任醫師黃馨慧表示，諮詢民眾明顯增加，依台北生殖醫學中心的凍卵人數，去年上半年與今年上半年相比，同時期成長了百分之十三。

黃馨慧提到，女性生育自主意識抬頭，想為自己保留生育的機會，凍卵多了一線生機。不過凍卵後並非只能進行試管嬰兒，多數女性還是靠自然方式懷孕，順利產下寶寶。

根據國內統計資料，目前國健署人工生殖機構許可通過名單共有一百家，凍卵熱潮吹起，國健署婦幼健康組副組長蔡維誼提醒，生育的風險並沒有因卵子冷凍而降低。冷凍效期不是問題，但太晚生育會對女性帶來許多健康問題，尤其是婦科癌症。

台灣生殖醫學會理事長陳美州表示，晚婚、晚生的女性愈來愈多，許多人把凍卵當成「買保險」，預先留下年輕健康的卵子，反而可能使生育計畫延後。凍卵風氣漸起，但平均使用率僅百分之八點四，代表效益不高，凍了卵根本「用不到」。

國內部分縣市補助凍卵，陳美州不認同公費提供社會性凍卵，因使用率不到一成，對少子化並沒有幫助。凍卵無法改變高齡懷孕風險，而且有了「先存起來放」的假性安全感，尋找伴侶不積極。