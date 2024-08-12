凍卵留下一條「生路」？ 超前部署效益有限

現代人晚婚，生育年齡也延後，有些女性因短期內無生育計劃，或是身邊沒有理想對象，為了怕留下遺憾，因此選擇凍卵的方式，保留未來生育的可能性，等待日後適合的人出現。醫界專家、政府單位表示，凍卵可以讓女性依自己的節奏決定什麼時候當媽媽，但也可能因太晚懷孕而增加母嬰健康危害的風險。

林口長庚醫院婦產部副部長黃泓淵表示，近十年來，凍卵技術大幅提升，進行凍卵的女性約有八成未婚，但實際解凍的使用率平均約百分之八，效益似乎不大，但凍卵是讓拚事業的女性保留一些機會，爭取生育的主動權。從使用率來看，大部分的人凍卵後，還是會先以自然懷孕為主，並不會在婚後立刻採用試管嬰兒的方法懷孕。

凍卵，是為自己存一個生育機會，黃泓淵說，這是目前保存生殖能力最有效的一個方法，但是凍卵並非百分之百能成功受孕，且太早或太晚凍卵效益都不高，到了一定的年齡，會嚴重降低生育功能，女性應把握三十五歲前的黃金生育期。

台大醫院在二十多年前就開始提供凍卵保存的服務，是台灣第一個開始凍卵的醫療院所，婦產科團隊於二○二二年八月在「生殖生物學與內分泌」期刊發表成果，院內二○○二到二○二○年的社會性凍卵的平均使用率僅百分之八點四，成功受孕且順利產下孩子只占百分之三十一點五。

台大醫院生殖內分泌科主治醫師楊乙真分析，過去有六四五位女性凍卵，五十四位解凍，部分民眾前來凍卵不只一次，希望多爭取日後成功懷孕的機會。

楊乙真表示，二○二一迄今，解凍人數三十一人，目前有三人追蹤活產生產、六人懷孕中，年齡以三十五至四十歲為主。凍卵技術的問世，讓考慮生育計畫多一份保障，但她呼籲，女性應釐清凍卵的目的，考慮未來生育需求、是否會失去積極找對象的動力，畢竟這是屬於侵入性醫療，仍有感染風險。

凍卵是女性個人的選擇，但是太晚生育對孕婦有流產、早產、妊娠糖尿病等風險，胎兒發生先天缺陷的機率也隨之提升。國健署婦幼健康組副組長蔡維誼表示，生育有「年齡保鮮期」，建議有生育規劃的民眾最好還是趁年輕時生育，降低母嬰健康危害的風險。

行政院對於少子化議題，著重在優化養育，近來有部分縣市祭出凍卵補助的獎勵措施，但仍不得不考慮高齡生育的健康風險。從國內外的統計報告，冷凍卵子使用率不到一成，可以讓大家思考，雖然給單身未婚者帶來希望，但冷凍卵子到底是否划算。