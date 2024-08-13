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6縣市補助凍卵 申請不到650件

聯合報／ 記者廖靜清陳雨鑫洪子凱劉懿萱朱冠諭黃羿馨范榮達林伯驊／連線報導
凍卵需要把取出的成熟卵子保存在攝氏零下196度的液態氮桶，以極低溫讓卵子代謝暫停。記者廖靜清／攝影
凍卵需要把取出的成熟卵子保存在攝氏零下196度的液態氮桶，以極低溫讓卵子代謝暫停。記者廖靜清／攝影

台灣少子化嚴重，為了提高生育率，桃園市去年首先推出「凍卵營養金」補助，台北市、新北市、新竹市、苗栗縣、雲林縣等縣市後續跟進，但成效有限，六縣市總計申請人數不到六五○件。醫師表示，除了費用昂貴，補助有限之外，依照現行法規，凍卵後想解凍使用，需在「婚姻狀態」，這讓很多女性打了退堂鼓。

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，歐美國家約四成新生兒屬於「非婚生子女」，台灣想要擺脫少子化，讓想生的女性能夠懷孕生育，就必須改變根深蒂固的觀念，相關法規也需跟上時代。

黃建霈指出，凍卵可分為「醫療性凍卵」、「社會性凍卵」，前者係因罹患疾病，如癌症，需長期化療，且可能傷及生殖系統，因此，於化療前取卵，保住生殖功能，目前雙北提供這方面補助。不過，反應出奇冷淡，台北市今年上路，僅一人申請。新北市於七月一日上路，目前仍無人申請。

為何凍卵補助不如預期？北市衛生局健康管理科長林雪蘭表示，不管是「醫療性凍卵」，或是「社會性凍卵」，依現行「人工生殖法」規定，單身者無法做人工生殖，這讓許多女性興趣缺缺。

桃園市也在今年提供「醫療性凍卵」補助，婦幼局表示，對象為廿五歲以下罹癌女性，另增加AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）檢測補助，目前申請人數相當少，將持續宣導，並滾動調整給付條件及對象。

至於「社會性凍卵」，建議在卅四歲至四十五歲之間、尚未考慮生育的女性，可自費接受凍卵，目前共有桃園市、新竹市、苗栗縣、雲林縣提供補助，最早開辦的桃園市累積三六七人申請凍卵補助；新竹市於去年五月實施補助計畫，迄今共有二六五人申請凍卵；雲林縣去年補助金額兩萬，今年提高至三萬，截至七月已有七人申請；苗栗縣於今年一月推動此計畫，目前僅三人申請。

苗栗縣衛生局表示，凍卵療程辛苦，費用約八萬至十萬元，該縣補助二萬元，杯水車薪，加上許多人根本不想生兒育女。

國健署婦幼健康組副組長蔡維誼說，女性生育也有「年齡保鮮期」，有生育規畫的年輕夫妻最好趁年輕時生育，至於凍卵，則是女性個人選擇，但一般解凍時，年齡均偏高，太晚生育恐提高流產、早產、妊娠糖尿病等風險，而胎兒發生先天缺陷的機率也隨之提升。

凍卵 生育

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