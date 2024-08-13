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台大、林口長庚統計：社會性凍卵 使用率僅8%

聯合報／ 記者廖靜清陳雨鑫／台北報導

不少女藝人、網紅分享自身凍卵的經驗，讓愈來愈多未婚女性也想掌控生育權，不過，台大、林口長庚兩家重量級醫學中心統計，「社會性凍卵」平均使用率僅約百分之八，實際效益不高，絕大部分女性凍了卵，最後根本用不到。

台大醫院生殖內分泌科主治醫師楊乙真說，該院在廿多年前提供凍卵服務，為台灣首個開始凍卵的醫療院所，婦產科團隊於二○二二年八月在「生殖生物學與內分泌」期刊發表成果，院內二○○二到二○二○年的「社會性凍卵」平均使用率僅百分之八點四，其中成功受孕且順利產下孩子占比僅有百分之三十一點五。

林口長庚醫院凍卵情況也差不多，該院婦產部副部長黃泓淵表示，該院凍卵女性個案中，約八成未婚，而實際解凍使用率約百分之八上下，效益似乎不大，絕大部分女性凍卵後，如果仍未婚，就無法解凍卵子，即使結婚，仍以自然懷孕為主，不會在婚後立刻透過試管嬰兒方法懷孕。

愈來愈多縣市補助凍卵，台灣生殖醫學會理事長陳美州反對以公費提供「社會性凍卵」，原因為解凍使用率不到一成，對少子化並沒有幫助，再者，凍卵仍無法降低高齡懷孕風險。他提醒，適齡生育才是關鍵，即使選擇凍卵，也要盡早規畫生育時機。

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