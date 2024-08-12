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小琉球晚間突跳電！民眾洗澡洗一半 台電：7分鐘全數復電

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣小琉球今天12日晚間突然停電，台電表示，7分鐘內全數復電。圖／李姓民眾提供
屏東縣小琉球今天12日晚間突然停電，台電表示，7分鐘內全數復電。圖／李姓民眾提供

屏東小琉球暑假是旅遊旺季，但農曆七月加上平日，島上遊客不多，小琉球今晚間突跳電，李女正在幫女兒洗澡，女兒淡定說「怎麼沒有電」，停電當下，李女形容，頓時被「點穴」石化，好在很快又復電。台電屏東區處表示，7分鐘內全數復電，主要是東港端變電所出口地下電纜故障。

今天晚間9點28分，琉球鄉琉北地區突然停電，停電後很快又復電，民眾驚呼怎麼跳電兩次，李女正在幫女兒洗澡，原本以為女兒會嚇到，沒想到女兒很淡定說，怎麼沒有電了，最後拿起手電筒繼續洗澡。

也有民眾說，當時已經在休息了突然跳電兩次，停電一次約3到4分鐘，冷氣又不敢開，怕反覆開關跳電會故障，等到晚間10點多，電力穩定後才趕緊休息。

台電屏東區處表示，今晚間9點28分，小琉球琉北部分地區因電驛動作，影響琉球鄉三民路、相埔路、復興路、中興路、民生路、民族路一帶3098戶停電，事發後台電緊急轉供，7分鐘內全數復電。

台電屏東區處表示，事故原因初步判為本島東港端變電所出口地下電纜故障，停電造成民眾不便，台電深感抱歉。

停電 小琉球

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