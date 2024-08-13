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樂齡教育 民團：政府應整合資源

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

台灣將在二○二五年邁入超高齡社會，社福團體表示，中高齡教育對年長者延緩老化、找到階段性目標相當關鍵，政府各部會的中高齡教育資源應該有效整合，讓年長者能夠學到老、不怕老。

弘道老人福利基金會台北服務處長鐘智馨表示，台師大報告與建議和不少團體想推動的政策很接近，中高齡教育對長輩在社會接觸和獲得階段性目標都十分關鍵，弘道服務對象有位一○三歲長輩，從九十多歲開始學習使用手機和電腦，加強與外界資訊接觸的機會，也有長輩每天早上算數學考卷，對延緩老化也非常有用。

鐘智馨指出，弘道透過在地的卅多個點位提供中高齡教育服務，例如高齡金融知識、防詐騙、意定監護人、信託等，然而教育部、勞動部、衛福部等各自的中高齡教育計畫應將資源有效整合，讓中高齡教育得到適性發展。

在老人照護機關服務的周小姐表示，老人家學習力確實不如青壯年，中老年教育很重要的一部分是要致力於高齡友善，讓他們知道變老是必定會發生，也能夠樂活高齡而不怕變老。

中高齡 老化 長輩

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