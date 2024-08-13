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提高中高齡上網率 學者籲建平台

聯合報／ 記者李芯／台北報導
實證研究顯示，中高齡者如持續學習介入，有助於減緩認知能力下降的速度，台師大記者會，提出中高齡教育的政策建議。記者李芯／攝影
實證研究顯示，中高齡者如持續學習介入，有助於減緩認知能力下降的速度，台師大記者會，提出中高齡教育的政策建議。記者李芯／攝影

研究顯示，中高齡者若能持續學習，有助於減緩認知能力下降的速度。國立台灣師範大學昨舉辦記者會，針對五十五歲以上中高齡者提出教育政策建議。學者表示，台灣中高齡者上網率遠低於先進國家，建議政府協助建構數位社群及網絡。而高齡者又有社會連結不足、世代對立等問題，應推動代間教育。

台師大運動休閒與餐旅管理研究所教授廖邕，綜整國內外研究發現，沒在上網的中高齡者身心較不健康、社會網絡連結較弱，相較於鄰近的韓國高齡者上網率高達九十八％，我國六十歲以上的中高齡者上網率僅五六點二％，遠低於先進國家，他建議政府應建構中高齡數位教育平台，協助中高齡者建構數位社群及網絡。

針對高齡者，台師大社會教育學系副教授王雅鈴引用聯合報從二○二○年做的「退休力大調查」，發現健康、財務、社會連結、活躍好學、自在獨立的國民「退休五力」中，社會連結最弱。

王雅鈴指出，高齡者還得面對世代對立與誤解，年輕人覺得高齡者保守、固執、自私又倚老賣老，高齡者則認為年輕人是「草莓族」，沒錢是因為不努力，近期鬧得沸沸揚揚的博愛座議題也是源自於此。她建議推動代間教育，老幼共學破除長輩與年輕人之間的刻板印象，並增加高齡族群活動資訊的宣傳媒介。

教育部回應，已在樂齡中心加強開設各類科技課程，研發數位學習資源，並研擬在第三期高齡教育發展中程計畫，規畫將代間教育及科技學習納入推動主軸，未來亦將配合行政院高齡社會白皮書及高齡科技產業行動計畫，持續優化推動高齡教育措施。

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