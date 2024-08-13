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誤點又未等乘客上車 台鐵致歉

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

台鐵最近狀況頻頻，台鐵產業工會秘書長朱智宇指出，有運務人員阻止旅客在站內騎腳踏車遭毆打，至今已被恐嚇攻擊三次；另有民眾搭乘普悠瑪，不僅延誤一小時，還在乘客尚未上車時關門開走，台鐵表示會再與旅客說明並致歉。

朱智宇表示，一名台鐵員工反映因阻止旅客在車站內騎腳踏車，遭到旅客毆打，至今已被攻擊二次、恐嚇一次，但台鐵從未給予任何協助或加強措施。另有員工感嘆，在台鐵工作挫折大於成就，「大多都是被罵，沒被打就不錯了」。

朱智宇批評，事件爆發後，台鐵公司董事長杜微第一時間卻是清查有無員工被民眾打，「只想解決提出問題的人，而非解決問題」，每年有許多運務人員遭攻擊，台鐵從未改善過。

台鐵回應，當天有報警，鐵路警察已跟員工約定今天做筆錄，員工若要提告，也將全力協助；但朱智宇說，台鐵都要等出事才說要關懷員工。報案、提告都是員工自己來，為保全證據還自費買密錄器，認為台鐵未來應提高鐵路警察簽巡頻率及駐警人力、增聘保全確保車站維安、全面配發密錄器給運務人員等三訴求。

另外，有乘客表示，十日下午要搭從台北出發的普悠瑪列車，卻遇列車延誤一小時，等列車來了，排隊隊伍前方阿姨抬腳踏上車廂的當下，車門突然關了，所幸阿姨反應快腳沒被夾住，站務人員見狀拿對講機通報請列車開門，但講了多次後列車依舊開離。

乘客批評，站務人員沒確認月台是否還有乘客正在登車，後續也沒給予任何協助，台鐵處理方式及態度令人氣結。

台鐵表示，此次事件除由車站主管向旅客致歉外，在釐清相關人員責任後，將再拜訪旅客說明，並致上最深歉意。

台鐵

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