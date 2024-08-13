聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康你我他／買到賺到貪便宜 機警店員點醒我

聯合報／ 文／張桂瓊（桃園市）
謹記「天下沒有白吃的午餐」，下次再碰到好康的事，才能冷靜以對而不被詐騙。圖／張桂瓊提供
謹記「天下沒有白吃的午餐」，下次再碰到好康的事，才能冷靜以對而不被詐騙。圖／張桂瓊提供

每次聽到有民眾按照詐騙集團的指示，轉帳給陌生人的新聞，都覺得不可思議。

那天看到朋友臉書，說他的朋友甲小姐手機店開幕有促銷活動，ＸＸＸ15只要2萬元，剛好手機最近卡卡的，若能買到ＸＸＸ15，現省2萬多元。馬上用Messenger打給朋友，他傳訊息叫我直接加甲小姐LINE聯絡。

甲小姐很快地就與我聯絡上，告知促銷活動只有8支手機名額，已有好幾個人下單，我得快到便利商店匯款，否則就買不到了。當時我因貪小便宜，腦中只想著「趕快！買到賺到。」

失去理智的我，直奔便利商店按照她的指示操作機器，列印4張5000元遊戲點數卡共2萬元，機警的店員問這筆錢的用途，我說要買手機，她說你遇到詐騙了。我回：「不可能，這是我朋友的朋友，怎麼可能騙我？」店員還問：「對方是不是說如果便利商店店員問你這筆錢要做什麼，你就回答自己要用，且繳完費把單據號碼拍照給他？」

我愣了一下，心想：「店員怎麼都知道？」這時理智線總算恢復，回想整個過程，聯絡朋友時，他明明在線上，卻不接我電話而打字，當我問甲小姐如何拿手機，她說店開在台東…。

經過此一事件，發現詐團就是利用人性中的「貪婪」，「貪念」讓人喪失判斷力。謹記「天下沒有白吃的午餐」，下次再碰到好康的事，才能冷靜以對而不被詐騙。

店員 朋友 詐騙集團

延伸閱讀

詐團少年犯賺小錢賠大錢 出社會迄今仍在還債

少年涉詐人數暴增 專家嘆不知人心險惡、成詐團免洗筷

詐團猖獗欺涉案少年3年成長2倍 已成少年犯主流

LINE訊息通知不漏接！快檢查手機這3個設定記得開啟

相關新聞

6縣市補助凍卵 申請不到650件

台灣少子化嚴重，為了提高生育率，桃園市去年首先推出「凍卵營養金」補助，台北市、新北市、新竹市、苗栗縣、雲林縣等縣市後續跟...

提高中高齡上網率 學者籲建平台

研究顯示，中高齡者若能持續學習，有助於減緩認知能力下降的速度。國立台灣師範大學昨舉辦記者會，針對五十五歲以上中高齡者提出...

小琉球晚間突跳電！民眾洗澡洗一半 台電：7分鐘全數復電

屏東小琉球暑假是旅遊旺季，但農曆七月加上平日，島上遊客不多，小琉球今晚間突跳電，李女正在幫女兒洗澡，女兒淡定說「怎麼沒有...

兒少性剝削 3原則可揭露任職單位

台北市私立幼兒園狼師性侵幼童案件引起家長恐慌，由於媒體報導類似事件常動輒得咎，甚至遭罰，為此，衛福部昨公布「媒體報導兒少...

台大、林口長庚統計：社會性凍卵 使用率僅8%

不少女藝人、網紅分享自身凍卵的經驗，讓愈來愈多未婚女性也想掌控生育權，不過，台大、林口長庚兩家重量級醫學中心統計，「社會...

樂齡教育 民團：政府應整合資源

台灣將在二○二五年邁入超高齡社會，社福團體表示，中高齡教育對年長者延緩老化、找到階段性目標相當關鍵，政府各部會的中高齡教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。