健康你我他／買到賺到貪便宜 機警店員點醒我

每次聽到有民眾按照詐騙集團的指示，轉帳給陌生人的新聞，都覺得不可思議。

那天看到朋友臉書，說他的朋友甲小姐手機店開幕有促銷活動，ＸＸＸ15只要2萬元，剛好手機最近卡卡的，若能買到ＸＸＸ15，現省2萬多元。馬上用Messenger打給朋友，他傳訊息叫我直接加甲小姐LINE聯絡。

甲小姐很快地就與我聯絡上，告知促銷活動只有8支手機名額，已有好幾個人下單，我得快到便利商店匯款，否則就買不到了。當時我因貪小便宜，腦中只想著「趕快！買到賺到。」

失去理智的我，直奔便利商店按照她的指示操作機器，列印4張5000元遊戲點數卡共2萬元，機警的店員問這筆錢的用途，我說要買手機，她說你遇到詐騙了。我回：「不可能，這是我朋友的朋友，怎麼可能騙我？」店員還問：「對方是不是說如果便利商店店員問你這筆錢要做什麼，你就回答自己要用，且繳完費把單據號碼拍照給他？」

我愣了一下，心想：「店員怎麼都知道？」這時理智線總算恢復，回想整個過程，聯絡朋友時，他明明在線上，卻不接我電話而打字，當我問甲小姐如何拿手機，她說店開在台東…。

經過此一事件，發現詐團就是利用人性中的「貪婪」，「貪念」讓人喪失判斷力。謹記「天下沒有白吃的午餐」，下次再碰到好康的事，才能冷靜以對而不被詐騙。