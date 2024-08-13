食在營養／百香果高纖 護眼護心助消化

夏天盛產百香果，除了直接食用外，還可以入菜、搭配各種飲品，吃起來酸甜清爽。大里仁愛醫院營養師徐佳靖說，每年7至9月是百香果盛產期，小小一顆果實，富含維生素A、C與鉀、膳食纖維、類胡蘿蔔素等，護眼、護心且助消化。

徐佳靖表示，百香果每100克約64大卡、5.3克膳食纖維、200毫克鉀，熱量低，屬於高纖、高鉀的水果，想減重的人可以多吃，但慢性腎臟病患者一天以一顆為限，更要避免直接飲用果汁。

切開百香果，裡頭的果肉鮮黃且多籽，散發出濃郁香氣。徐佳靖強調，百香果的籽是營養精華，含有礦物質、粗纖維、百香多酚類，可抗氧化、保護心血管。如果不想嚼碎，直接吞下也沒有關係。

屬於黃色食物的百香果，維生素A、類胡蘿蔔素含量非常高，可維持正常的淚液分泌，有助於改善乾眼症。百香果中的多酚類化合物，有抗氧化、抗發炎作用，且多酚有助眠、舒緩壓力等好處。

市售的百香果，以深紫色果皮的「台農1號」為主，另有黃金百香果及果皮偏紅的滿天星品種，徐佳靖表示，營養價值都差不多，但有些甜度高達17度以上，糖尿病患者要忌口，建議一天不要吃超過2顆，且少吃其他水果。

徐佳靖提醒，百香果屬於後熟型的水果，果實成熟會掉到地上。建議買回家後要再放4至5天，果梗變成淺褐色，這時候酸甜適中最好吃。