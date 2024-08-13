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28歲站著就累 台大「心導管置換肺動脈瓣膜」救命

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
台大兒童醫院院長李旺祚(左)與心導管置換肺動脈瓣膜的張小姐。記者廖靜清／攝影
台大兒童醫院院長李旺祚(左)與心導管置換肺動脈瓣膜的張小姐。記者廖靜清／攝影

28歲張小姐是先天性心臟病「法洛氏四重症」患者，小時候曾接受開心手術，成年後因嚴重肺動脈瓣逆流，導致右心室擴大，心臟功能惡化，不僅爬樓梯會喘，光是站著就累。台大醫院為她進行心導管置換肺動脈瓣膜手術，肺動脈瓣逆流問題獲得改善，她也是台大第100例的心導管置換肺動脈瓣膜患者。

台大兒童醫院小兒部教授、心臟科主任王主科指出，法洛氏四重症占先天性心臟病5%，每年約3千到4千名新生兒中，有一個法洛氏四重症，東方人罹病比率高。通常出生後就會發現，約一歲左右進行矯正手術，但還是有2至3成在成年後會出現肺動脈瓣膜逆流，需要定期追蹤。

台大小兒部副主任林銘泰表示，若出現肺動脈瓣膜逆流，因右心室出口狹窄，導致血液逆流及右心室擴大，未及時換瓣膜治療，恐心臟衰竭。過去傳統治療為開心手術，但風險大、手術恢復期長，也留下很長的傷口疤痕，近年發展心導管置換肺動脈瓣膜手術，傷口小，4天即完成療程。

台大醫院於40多年前，即進行法洛氏四重症手術治療，目前手術矯正成功率達98%。2015年起，引進免開刀的經心導管肺動脈膜置換術，但一開始沒有健保給付，家屬聽到需百萬元的費用都慌了，只能咬牙苦撐，負擔沉重的醫藥費。

2019年，由台大醫院婦產科主治醫師施景中接生的女童綺綺，因複雜先天心臟病於10歲離世，她留下了許多手繪恐龍圖畫，轉為LINE貼圖，當年銷售金額突破1500萬元，其中522萬元捐給兒童心臟病基金會，幫助經濟能力不佳的心臟病患者家庭，一名病童補助人工瓣膜約20至25萬元。

台大團隊接力，將這分由大愛灌注而成的治療成果，化為申請健保給付的有力證據。2021年12月1日，心導管肺動脈瓣膜獲得健保給付，並由台大醫院團隊制定全國治療準則。

王主科說，台大過去開刀以及心導管治療的個案累積約1500例，術後追蹤良好。張小姐是台大第100例心導管置換肺動脈瓣膜患者，術後作息正常，現在已無疲憊感。

台大兒童醫院院長李旺祚指出，台大兒童醫院自2014年8月1日成立以來，以發展全方位的兒童醫療與本土兒童疾病研究為主，照顧急重難罕症病童。

台大醫院 心臟病 手術

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