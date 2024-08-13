健康主題館／仁醫救肝苦人 肝基會奮戰30年血淚史
肝病在台灣一直是個沉重的問題，無數國人因此受苦、失去生命、家庭破碎，有一群白袍醫者挺身而出，向肝病宣戰。他們以專業知識揭開肝病的真相，更以實際行動走入鄉里，將潛在病人一一找出，試圖消滅肝病，力挽狂瀾，在他們背後鼎力相助的是許多無私奉獻的善心人士，身在台灣的你我，不能不知道這段國人以愛心寫就的動人篇章。
「全島一肝三十年：臺灣人好心救好肝血淚史」一書由聯合報出版，記錄了肝病防治學術基金會（簡稱肝基會）堅持了30年的歷程，並於肝基會30周年時推出。故事從台灣是一個肝病肆虐之島講起，當時罹患肝病的民眾很多，病況來勢猛烈，醫者根本來不及救，數不盡的診間跪求，看著家屬跪倒的眼淚，讓醫者也為之心痛。
肝基會董事長許金川師承台灣肝病醫學之父宋瑞樓，宋瑞樓是國人肝炎防治的重要推手，推動Ｂ型肝炎疫苗的接種、捐血篩檢項目要涵蓋肝功能檢查，以及肝炎與肝癌醫學研究成為世界之最的重要人物。
肝基會成立 各界出錢出力
「一個一個救，根本來不及呀！」在恩師的同意下，肝基會成立了。許金川指出，當初只想走出診間，用社會愛心力量來解除病人的痛苦，沒想到獲得社會大眾回響，各界以實際行動證明他們的愛心與認同，出錢出力當義工，踏遍全國各角落，太多不具名的愛心人士與社會賢達，紛紛加入保肝大業。
肝基會在十天內號召近50名護理義工，免費諮詢專線從不斷線；推動免費肝炎大篩檢擠爆台大醫院；肝病防治列車30年來不曾停歇，在高山險路、霧中駕車跑遍全台，更飄洋過海到離島。
正確的保肝知識深入人心，加上醫療技術不斷進步，肝癌及肝硬化的死亡人數逐年降低，肝癌也終於由癌症死因第一名退居第二名，慢性肝病及肝硬化也退出了國人十大死因之外。
在「全島一肝三十年：臺灣人好心救好肝血淚史」書中，許金川說，30年來，有太多無辜的生命在我們手中消失，我們經歷了家族性肝癌病人的恐慌與無奈；我們眼睜睜地看著許多子女在面臨家人瀕臨死亡時的辛酸；我們也親眼目睹了診治肝癌的醫師自己因肝癌而往生；甚至我也眼見自己的家人因肝癌發現太晚而在心中留下永遠的遺憾。
國病未消滅 同志仍須努力
「這些遺憾，激勵我們不斷前行。」被稱為「台灣阿肝」的許金川說，午夜夢迴想起恩師的囑託，而自己垂垂老矣，然保肝尚未成功，同志仍須努力。目前台灣每年仍有一萬二千多人死於肝癌、慢性肝病及肝硬化。他盼望，「拯救一位肝病患者，等於挽救一個家庭，在消滅國病的路上，需要全民同行，讓台灣早日成為沒有肝病的國度。」
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