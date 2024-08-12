快訊

「是烏龍不是汙錢」…認3大低級錯誤 柯文哲直播道歉：讓支持者焦慮很慚愧

影／成大女職員駕車「高速衝出校門」畫面曝光 女騎士下班接孩子慘死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

貨櫃車國道過磅新制 10月起門架顯示車號免進站

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今年10月1日起，貨櫃車行經地磅站前，如車號有顯示於門架上方看板，則可免過磅；若無顯示則需進站檢查，違者視為逃磅，可處9萬元罰鍰。記者潘欣中／翻攝
今年10月1日起，貨櫃車行經地磅站前，如車號有顯示於門架上方看板，則可免過磅；若無顯示則需進站檢查，違者視為逃磅，可處9萬元罰鍰。記者潘欣中／翻攝

為維護高速公路行車安全及降低貨櫃車超載情形，砂石車、大貨車等車輛上高速公路行經地磅站時，都要進站過磅，交通部高公局表示，今年10月1日起，貨櫃車行經地磅站前，如車號有顯示於門架上方看板，則可免過磅；若無顯示則需進站檢查，違者視為逃磅，可處9萬元罰鍰。

高公局指出，目前國道沿線設有44處地磅站，迄今已於國1汐止南向、后里北向、員林南向、新營南向、新市南向、岡山北向、國3樹林南向、樹林北向、後龍北向及田寮北向等10處地磅站建置啟用動態地磅系統，並持續建置中。

動態地磅系統是在國道主線設置3道門架，第1道門架偵測車輛總重及辨識車輛車號；當地磅站開磅時，第2道門架「閃光燈亮時／載重大貨車過磅／右列車輛除外」標誌上方的閃光燈會啟動閃光；明顯未超載的貨櫃車車號，會顯示於前述標誌右側的CMS，該車就不需要進入地磅站過磅。

高公局表示，若上述CMS未顯示經過的貨櫃車車號，則該車須依標誌指示進站過磅，否則視為逃磅；違規證據資料將提供給國道公路警察局，並依「道路交通管理處罰條例」第29-2條第4項規定予以舉發，提醒貨櫃車行經未設動態地磅的地磅站時，暫維持現行配合員警指揮過磅的方式。

國道主線篩選式動態地磅示意圖。圖／高公局提供
國道主線篩選式動態地磅示意圖。圖／高公局提供

標誌 貨櫃 高公局

延伸閱讀

地磅偷裝「後門」想誆鋼鐵大廠 完工2小時就被識破

載送啤酒貨櫃車在國1彰化路段火燒車 駕駛身體不適送醫

國5銜接蘇花改通過環評！預計2032年完工將可疏解市區車流

高雄轎車爆胎撞貨櫃車成廢鐵 消防破壞車體救出駕駛

相關新聞

把握明後好天氣！這天低壓挾雨彈「雨勢最大」時間曝光

未來1周水氣多、各地都有雨。中央氣象署預報員林定宜表示，周二、三西南風減弱，各地多雲，但午後仍要注意短暫雷陣雨，周四起雨...

花美男患性病狂長椰菜花 女友外表乖巧：我很乾淨 醫生檢查嚇呆

若伴侶感染「椰菜花」或其他性病，自己應該接受檢查。台灣1名泌尿科醫生最近分享個案，指有「花美男」獨自前來求醫，證實是患有俗稱「椰菜花」的性器疣，醫生遂告知男病人接受治療期間，應避免和伴侶發生性行為，但對方愛理不理，結果病情反覆。到了花美男第4次求醫時，終於帶同女友到診所，醫生形容該女生「感覺超乖」，便找機會提醒對方接受檢查，但她聲稱自己「很乾淨」。最終該女生經轉介到婦產科接受檢查，婦產科醫生隨後大驚告知「那個女病患看起來很乖，裡面超多菜花，滿滿的都是」。

在醫院候診總是等好久？「這功能」讓你不再白白浪費時間

你也曾有過一樣的經驗嗎？去大醫院時明明在診間外等候2-3個小時，輪到自己卻不到5分鐘就結束了，就有網友發文抱怨自己每次看診等待時間都很漫長，因此詢問大家，要如何才能待在診間裡久一點。

貨櫃車國道過磅新制 10月起門架顯示車號免進站

為維護高速公路行車安全及降低貨櫃車超載情形，砂石車、大貨車等車輛上高速公路行經地磅站時，都要進站過磅，交通部高公局表示，...

奇異果放一個月還是好硬！ 專家教你在家也能快速催熟

有些人喜歡在超市購買生鮮蔬果，不僅據點多、便利、商品品質也做過把關。不過有網友在全聯買了一盒奇異果，回家置放了一個月卻依然沒有變軟，讓她忍不住發文尋求網友們解答。

超高齡社會將至 籲延長退休投資健康

「政府需要儘速放寬退休年齡規定，以因應少子化，增加中高齡勞動力！」專家林濱12日於壯世代公聽會上建議，可發展壯世代（中高齡者）的居家健康監測產業；前立委賴香伶亦強調，台灣勞參率太低，政府要協助培養壯世

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。