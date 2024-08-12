貨櫃車國道過磅新制 10月起門架顯示車號免進站

為維護高速公路行車安全及降低貨櫃車超載情形，砂石車、大貨車等車輛上高速公路行經地磅站時，都要進站過磅，交通部高公局表示，今年10月1日起，貨櫃車行經地磅站前，如車號有顯示於門架上方看板，則可免過磅；若無顯示則需進站檢查，違者視為逃磅，可處9萬元罰鍰。

高公局指出，目前國道沿線設有44處地磅站，迄今已於國1汐止南向、后里北向、員林南向、新營南向、新市南向、岡山北向、國3樹林南向、樹林北向、後龍北向及田寮北向等10處地磅站建置啟用動態地磅系統，並持續建置中。

動態地磅系統是在國道主線設置3道門架，第1道門架偵測車輛總重及辨識車輛車號；當地磅站開磅時，第2道門架「閃光燈亮時／載重大貨車過磅／右列車輛除外」標誌上方的閃光燈會啟動閃光；明顯未超載的貨櫃車車號，會顯示於前述標誌右側的CMS，該車就不需要進入地磅站過磅。