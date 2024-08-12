快訊

「是烏龍不是汙錢」…認3大低級錯誤 柯文哲直播道歉：讓支持者焦慮很慚愧

影／成大女職員駕車「高速衝出校門」畫面曝光 女騎士下班接孩子慘死

與消基會、產業同調 農業部：保存期15天以上標長效乳

中央社／ 台北12日電

紐西蘭乳品明年起輸台零關稅，立法院15日將召開公聽會討論相關議題。農業部今天表示，將與會，主張與消基會、產業一樣，應與14天效期國產鮮乳區隔，保存期15天以上標長效乳。

因應2025年紐西蘭乳品輸台零關稅，國產業者憂心相對低價、產品標示不明，將衝擊國內酪農產業生計。消基會7月也召開記者會，質疑市售飲料是否使用一般人認知的鮮乳，存在疑慮，影響消費者知的權益。

產業生計加上消費者權益，引發立委關注，8月15日立法院將召開公會聽會探討飲料是否使用國產鮮乳，訴求標示透明。

乳業協會、消基會日前接受中央社記者訪問時表示，主張保存期限14天以下標示鮮乳、超過14天標示長效乳，應修法明定。

農業部畜牧司副司長李宜謙告訴中央社記者，農業部會出席公聽會，目前有關如何標示的主張，將以第2度行文衛福部的內容為依據。

相對於農業部第1次行文給衛福部曾建議保存期限30天以上為長效乳，第2次行文建議縮短為15天以上，李宜謙重申，農業部目前建議保存期限15天以上者，品名為長效乳，低於15天為鮮乳，與消基會、酪農產業及乳業協會的主張一樣。

由於衛福部相關修法預告已進入資訊彙整階段，之後會做公告，因此15日公聽會產、官、民間團體等是否有共識，備受關注。

消基會 衛福部 農業部

延伸閱讀

第N次被消失！巴黎奧運世界地圖漏掉「這國」網友笑稱為島國討公道

【專家之眼】農業部宣稱外銷政策大成功 你相信嗎？

國土計畫法遭指扼殺農民 內政部國土署：絕無此事

農業部公告 台中全市農產全品項納入現金救助

相關新聞

把握明後好天氣！這天低壓挾雨彈「雨勢最大」時間曝光

未來1周水氣多、各地都有雨。中央氣象署預報員林定宜表示，周二、三西南風減弱，各地多雲，但午後仍要注意短暫雷陣雨，周四起雨...

花美男患性病狂長椰菜花 女友外表乖巧：我很乾淨 醫生檢查嚇呆

若伴侶感染「椰菜花」或其他性病，自己應該接受檢查。台灣1名泌尿科醫生最近分享個案，指有「花美男」獨自前來求醫，證實是患有俗稱「椰菜花」的性器疣，醫生遂告知男病人接受治療期間，應避免和伴侶發生性行為，但對方愛理不理，結果病情反覆。到了花美男第4次求醫時，終於帶同女友到診所，醫生形容該女生「感覺超乖」，便找機會提醒對方接受檢查，但她聲稱自己「很乾淨」。最終該女生經轉介到婦產科接受檢查，婦產科醫生隨後大驚告知「那個女病患看起來很乖，裡面超多菜花，滿滿的都是」。

在醫院候診總是等好久？「這功能」讓你不再白白浪費時間

你也曾有過一樣的經驗嗎？去大醫院時明明在診間外等候2-3個小時，輪到自己卻不到5分鐘就結束了，就有網友發文抱怨自己每次看診等待時間都很漫長，因此詢問大家，要如何才能待在診間裡久一點。

貨櫃車國道過磅新制 10月起門架顯示車號免進站

為維護高速公路行車安全及降低貨櫃車超載情形，砂石車、大貨車等車輛上高速公路行經地磅站時，都要進站過磅，交通部高公局表示，...

奇異果放一個月還是好硬！ 專家教你在家也能快速催熟

有些人喜歡在超市購買生鮮蔬果，不僅據點多、便利、商品品質也做過把關。不過有網友在全聯買了一盒奇異果，回家置放了一個月卻依然沒有變軟，讓她忍不住發文尋求網友們解答。

超高齡社會將至 籲延長退休投資健康

「政府需要儘速放寬退休年齡規定，以因應少子化，增加中高齡勞動力！」專家林濱12日於壯世代公聽會上建議，可發展壯世代（中高齡者）的居家健康監測產業；前立委賴香伶亦強調，台灣勞參率太低，政府要協助培養壯世

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。