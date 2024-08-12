與消基會、產業同調 農業部：保存期15天以上標長效乳

若伴侶感染「椰菜花」或其他性病，自己應該接受檢查。台灣1名泌尿科醫生最近分享個案，指有「花美男」獨自前來求醫，證實是患有俗稱「椰菜花」的性器疣，醫生遂告知男病人接受治療期間，應避免和伴侶發生性行為，但對方愛理不理，結果病情反覆。到了花美男第4次求醫時，終於帶同女友到診所，醫生形容該女生「感覺超乖」，便找機會提醒對方接受檢查，但她聲稱自己「很乾淨」。最終該女生經轉介到婦產科接受檢查，婦產科醫生隨後大驚告知「那個女病患看起來很乖，裡面超多菜花，滿滿的都是」。

2024-08-12 17:04