快訊

「是烏龍不是汙錢」…認3大低級錯誤 柯文哲直播道歉：讓支持者焦慮很慚愧

影／成大女職員駕車「高速衝出校門」畫面曝光 女騎士下班接孩子慘死

台北愛樂室內合唱團受邀 匈牙利唱「光榮彌撒」

中央社／ 台北12日電

匈牙利贊普倫藝術節之邀，台北愛樂室內合唱團將帶去「印象台灣」專場音樂會，也將應布達佩斯杜南伊交響樂團之邀，參與浦契尼大型交響合唱作品「光榮彌撒」音樂會演出。

台北愛樂室內合唱團受邀參加匈牙利極富盛名的贊普倫（Zemplén）藝術節，帶去展現台灣文化的「印象台灣」音樂會。今年適逢義大利歌劇大師浦契尼逝世100周年，台北愛樂室內合唱團也將與布達佩斯杜南伊交響樂團（Budafoki Dohnanyi Zenekar）連袂演出大型交響合唱作品「光榮彌撒」。

台北愛樂室內合唱團今天發出新聞稿表示，今年邁入第33屆的贊普倫（Zemplén）藝術節是一個綜合藝術節，每年8月舉行，演出地點包括當地音樂廳、劇院、古堡甚至公園到酒窖等等，每年吸引大批觀光客造訪。

坎特穆斯（Cantemus）國際合唱節由匈牙利Cantemus合唱學院創立，從1996年至今，邀請世界各地的合唱團、指揮及歌手齊聚一堂。該音樂節除了專業指揮教學課程及業餘團體比賽外，同時邀請國際職業團隊在音樂節作示範表演。2007年及2014年台北愛樂室內合唱團就曾獲邀演出。

今年台北愛樂室內合唱團再度獲得坎特穆斯（Cantemus）國際合唱節音樂節藝術總監德內斯‧薩博（Denes Szabo）之邀，將在音樂節演出「印象台灣」音樂會。

台北愛樂室內合唱團此次行程也新增捷克，由台灣區電機電子工業同業公會邀請台北愛樂室內合唱團赴捷克布爾諾（Brno）演出，將在緯創資通及英業達集團公益慈善基金會幫助下，在布爾諾演出「印象台灣」專場音樂會。

「印象台灣」音樂會將於捷克時間8月12日在捷克布爾諾（Brno）Passage飯店宴會廳，贊普倫（Zemplén）藝術節及坎特穆斯（Cantemus）國際合唱節將於8月16日至20日在匈牙利沙羅什保陶克（Sárospatak）及尼賴吉哈佐（Nyíregyháza）等城市演出。

匈牙利 藝術節 音樂會

延伸閱讀

南鯤鯓代天府13日辦中元普度 供品逾1100桌

網傳嘉義城隍廟信眾搶拿供品 廟方：祭典結束發給贊助者普供品

挺過土石流包圍 南投合唱團新加坡國際大賽披金戴銀

遭刪八成預算？舊金山交響樂團或將裁撤合唱團

相關新聞

把握明後好天氣！這天低壓挾雨彈「雨勢最大」時間曝光

未來1周水氣多、各地都有雨。中央氣象署預報員林定宜表示，周二、三西南風減弱，各地多雲，但午後仍要注意短暫雷陣雨，周四起雨...

花美男患性病狂長椰菜花 女友外表乖巧：我很乾淨 醫生檢查嚇呆

若伴侶感染「椰菜花」或其他性病，自己應該接受檢查。台灣1名泌尿科醫生最近分享個案，指有「花美男」獨自前來求醫，證實是患有俗稱「椰菜花」的性器疣，醫生遂告知男病人接受治療期間，應避免和伴侶發生性行為，但對方愛理不理，結果病情反覆。到了花美男第4次求醫時，終於帶同女友到診所，醫生形容該女生「感覺超乖」，便找機會提醒對方接受檢查，但她聲稱自己「很乾淨」。最終該女生經轉介到婦產科接受檢查，婦產科醫生隨後大驚告知「那個女病患看起來很乖，裡面超多菜花，滿滿的都是」。

在醫院候診總是等好久？「這功能」讓你不再白白浪費時間

你也曾有過一樣的經驗嗎？去大醫院時明明在診間外等候2-3個小時，輪到自己卻不到5分鐘就結束了，就有網友發文抱怨自己每次看診等待時間都很漫長，因此詢問大家，要如何才能待在診間裡久一點。

貨櫃車國道過磅新制 10月起門架顯示車號免進站

為維護高速公路行車安全及降低貨櫃車超載情形，砂石車、大貨車等車輛上高速公路行經地磅站時，都要進站過磅，交通部高公局表示，...

奇異果放一個月還是好硬！ 專家教你在家也能快速催熟

有些人喜歡在超市購買生鮮蔬果，不僅據點多、便利、商品品質也做過把關。不過有網友在全聯買了一盒奇異果，回家置放了一個月卻依然沒有變軟，讓她忍不住發文尋求網友們解答。

超高齡社會將至 籲延長退休投資健康

「政府需要儘速放寬退休年齡規定，以因應少子化，增加中高齡勞動力！」專家林濱12日於壯世代公聽會上建議，可發展壯世代（中高齡者）的居家健康監測產業；前立委賴香伶亦強調，台灣勞參率太低，政府要協助培養壯世

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。