台北愛樂室內合唱團受邀 匈牙利唱「光榮彌撒」

應匈牙利贊普倫藝術節之邀，台北愛樂室內合唱團將帶去「印象台灣」專場音樂會，也將應布達佩斯杜南伊交響樂團之邀，參與浦契尼大型交響合唱作品「光榮彌撒」音樂會演出。

台北愛樂室內合唱團受邀參加匈牙利極富盛名的贊普倫（Zemplén）藝術節，帶去展現台灣文化的「印象台灣」音樂會。今年適逢義大利歌劇大師浦契尼逝世100周年，台北愛樂室內合唱團也將與布達佩斯杜南伊交響樂團（Budafoki Dohnanyi Zenekar）連袂演出大型交響合唱作品「光榮彌撒」。

台北愛樂室內合唱團今天發出新聞稿表示，今年邁入第33屆的贊普倫（Zemplén）藝術節是一個綜合藝術節，每年8月舉行，演出地點包括當地音樂廳、劇院、古堡甚至公園到酒窖等等，每年吸引大批觀光客造訪。

坎特穆斯（Cantemus）國際合唱節由匈牙利Cantemus合唱學院創立，從1996年至今，邀請世界各地的合唱團、指揮及歌手齊聚一堂。該音樂節除了專業指揮教學課程及業餘團體比賽外，同時邀請國際職業團隊在音樂節作示範表演。2007年及2014年台北愛樂室內合唱團就曾獲邀演出。

今年台北愛樂室內合唱團再度獲得坎特穆斯（Cantemus）國際合唱節音樂節藝術總監德內斯‧薩博（Denes Szabo）之邀，將在音樂節演出「印象台灣」音樂會。

台北愛樂室內合唱團此次行程也新增捷克，由台灣區電機電子工業同業公會邀請台北愛樂室內合唱團赴捷克布爾諾（Brno）演出，將在緯創資通及英業達集團公益慈善基金會幫助下，在布爾諾演出「印象台灣」專場音樂會。

「印象台灣」音樂會將於捷克時間8月12日在捷克布爾諾（Brno）Passage飯店宴會廳，贊普倫（Zemplén）藝術節及坎特穆斯（Cantemus）國際合唱節將於8月16日至20日在匈牙利沙羅什保陶克（Sárospatak）及尼賴吉哈佐（Nyíregyháza）等城市演出。