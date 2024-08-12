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把握明後好天氣！這天低壓挾雨彈「雨勢最大」時間曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天繼續受到低壓帶影響，山區需留意大雨、平地慎防午後雷陣雨。聯合報系資料照
明天繼續受到低壓帶影響，山區需留意大雨、平地慎防午後雷陣雨。聯合報系資料照

未來1周水氣多、各地都有雨。中央氣象署預報員林定宜表示，周二、三西南風減弱，各地多雲，但午後仍要注意短暫雷陣雨，周四起雨勢加大、降雨時間拉長；第8號熱帶性低氣壓預估最快今晚至明天之前生成為輕度颱風安比颱風，雖呈現三颱共舞，但對台灣都沒有直接影響。

根據氣象署官網，今天最高溫位於台北市社子及信義區37.2度，其他縣市包含新北市、桃園市、雲林縣、彰化縣等都出現36度以上高溫；林定宜表示，明天各地高溫稍降約33至34度，沒有下雨時較為悶熱。

今天累積雨量最多則位於屏東縣尾寮山92.5毫米，其次為新竹縣外坪（五指山）90毫米，另桃園市大溪永福88毫米、屏東縣屏東87.5毫米、台中市石崗84.5毫米。

林定宜說明，明天（13日）西南風稍微減弱，環境風向轉為偏南風，但水氣仍偏多，清晨至上午，西半部沿海地區有靈性短暫陣雨，白天各地多雲，午後熱對流作用，各地天氣不穩定，午後有局部短暫雷陣雨，山區有局部短暫陣雨。

周三（14日）與周二天氣狀態類似，西南風較弱，各地天氣多雲，清晨至上午，西半部沿海有零星短暫陣雨，午後各地有局部雷陣雨，山區有局部大雨。

周四至下周一（15至19日）受到低壓帶影響，水氣增多、天氣不穩定，東南部整天不定時有局部短暫陣雨或雷雨，也有局部大雨發生機率，其他地區零星短暫陣雨，中午過後各地雨勢加大，午後各地有局部雷陣雨，且有局部大雨發生機率。

颱風部分，林定宜指出，目前海面上有3個熱帶系統。第5號輕度颱風瑪莉亞，今天早上8點已登陸日本本州岩手県，目前還在本州陸地上；第6號輕度颱風山神，今天下午2點位於台北東北方3030公里，未來朝日本東方海面移動。

林定宜表示，另一個熱帶性低氣壓，今下午2點位於台北東方1530公里海面上，向東北移動，未來有發展成輕度颱風的趨勢，成為第7號輕度颱風安比，預估最快1天內就會生成變為輕颱。

林定宜強調，上述3個熱帶系統路徑都朝日本前進，不見得都登陸，但強調3個颱風都對台灣沒有直接影響。

瑪莉亞、山神及擬成為安比颱風目前最新路徑。圖／截自中央氣象署
瑪莉亞、山神及擬成為安比颱風目前最新路徑。圖／截自中央氣象署

屏東縣 颱風

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