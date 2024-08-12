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奇美「從拉斐爾到梵谷」近尾聲 尼德蘭畫師展接棒

中央社／ 台南12日電

奇美博物館「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」將於9月1日閉展，館方接著推出「畫師們：走進16、17世紀尼德蘭繪畫時代」珍藏展，搭配歷時12年研究揭密偉大繪畫時代。

奇美博物館與英國國家藝廊共同主辦「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」，被譽為「台灣最高規格西洋畫展」，5月開展以來掀起參觀熱潮，展期至今已近尾聲，即將在9月1日閉展。

奇美博物館新聞稿指出，館方緊接推出全新強檔「畫師們：走進16、17世紀尼德蘭繪畫時代」，集結近60件館藏畫作，搭配科學檢測分析與藝術史研究，建構出不只看畫，也看時代風景的獨特展覽，引領民眾從繪畫賞析到作品底層的解密，認識藝術史上獨樹一幟的尼德蘭繪畫時代。

奇美博物館指出，現今的尼德蘭（the Netherlands）是荷蘭（Holland）正式國名，其實在歐洲早期歷史中，尼德蘭非指單一國家，而是涵蓋今日比利時、荷蘭、盧森堡與法國北部等地，此區貿易發達、經濟繁榮，帶動中產階級崛起，藝術蒐藏不再是皇室貴族的專利，成為中產階級追捧的風尚。

館方指出，這樣的風尚進而造成藝術需求飛速成長，繪畫市場百家爭鳴，此次珍藏展將從畫作與各種研究剖析中重現當年榮景，觀眾可以看見藝術站上流行尖端，體會整個時代銳不可當的藝術消費風潮。

奇美博物館指出，此次特別將館藏豐富的尼德蘭繪畫蒐藏整理精選，推出近60幅尼德蘭畫作，其中有16幅珍品首度公開，展品主題涵蓋宗教、肖像、風俗、靜物、風景等，完整呈現尼德蘭繪畫包羅萬象。

館方表示，奇美從12年前起便持續與各界合作進行藏品研究，並透過各式科學檢測技術，如顯微觀察、紫外螢光檢視、紅外線反射影像、穿透式X光攝影、大面積X射線螢光光譜分析、年輪學等，探索畫作不為人知祕密，此次特展將摘取重點呈現多年研究成果。

奇美博物館指出，「畫師們」展期自10月26日至明年8月31止，預計於10月25日舉辦開幕預覽會，由策展團隊現場導覽，並提供限定禮品，邀請民眾搶先體驗。

奇美博物館 畫作

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