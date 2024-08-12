在醫院候診總是等好久？「這功能」讓你不再白白浪費時間

你也曾有過一樣的經驗嗎？去大醫院時明明在診間外等候2-3個小時，輪到自己卻不到5分鐘就結束了，就有網友發文抱怨自己每次看診等待時間都很漫長，因此詢問大家，要如何才能待在診間裡久一點。

一名網友在臉書社團「匿名公社」發文，抱怨自己每次回診時，身邊的人都進去好長一段時間，而輪到他卻一下就結束了，因此他上網想詢問網友：「有沒有辦法可以讓我在裡面久一點？或者該聊什麼問什麼，換其他人等我？」

文章一出網友們紛紛留言安慰原PO，認為看診時間短代表健康狀況沒什麼大問題，他應該要感到高興才對，「表示你病情穩定，好事啦」、「我也是這樣，再怎麼嚴重都一樣看很快」、「這樣很好，至少不用一直做檢查然後發現不好的事」。

也有人替原PO出「餿主意」，搞笑回應「你可以拿棉被進去躺」、「太平間就能很久了…」、「進去不說話用比的可以在裡面好幾個小時」、「停止呼吸會待比較久一點，運氣好還直接送冷凍房」。

現在科技發達，各大醫院幾乎都有推出「線上看診進度」的功能，若是候診等太久讓民眾覺得心慌慌，不妨選擇使用線上的方式在其他地方等候，減少身體與病菌的接觸外，也能有效利用空閒時間。