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受藥癮與愛滋夾擊「朝露男子」做農學習與自己共處

中央社／ 台北12日電

對抗藥癮與愛滋感染的「朝露男子」，雖曾在生命中「打滑」落入低谷，仍奮力在陽光下做農，學習與自己共處。公益大使張齡予感慨，給人們再起的力量與勇氣，是在建構美好社會。

根據社團法人台灣露德協會「2023年台灣愛滋感染者生活品質暨生活現況調查」，有超過5成愛滋感染者擔心就醫時被刁難、歧視；現實中，每3人裡，就有1人曾因為感染者身分遭到拒診。

推動愛滋友善社會，露德協會邀請主播張齡予擔任「友善愛滋，從我開始」年度公益大使，到位於台中谷關的「朝露農場—治療性社區」，與「朝露男子」相見，以他們親手栽種的食材，共同架起天然廚房、烹調友善「心」滋味。

在「朝露農場」生活的學員，不僅受藥癮所苦，部分還感染人類免疫缺乏病毒（HIV）。然而，他們仍奮力在陽光下做農活，維持體面樣貌，也未曾放棄對生命的熱愛。這次「朝露男子」們穿著緊身牛仔褲與高跟鞋粉墨亮相，迎接行腳節目「迺齡趙腳」製作團隊，讓張齡予直呼不可思議。

張齡予分享，自己曾當過愛滋相關組織志工，如今身為健康節目主持人，更明白醫學已可以有效控制病毒，只要定期服藥達到U=U（測不到病毒等於不具傳染力），便形同慢性病，能夠如同一般人，好好生活。

在與朝露男子對談間，張齡予在愛滋議題之外，更認識了「藥愛」（Chemsex）課題，原來在性行為中使用藥物「助興」，不僅有除了藥物濫用、不安全性行為問題，更可能因為共用針頭，增加感染風險。她說，共同生活在台灣，沒有人可以自外於任何弱勢處境；給人們再起的力量與勇氣，也是在幫助建構起更美好的社會。

朝露男子生活輔導員Reese表示，感染者們其實與你我身邊的朋友無異，只是在生命歷程的某個點「打滑」、落入了低谷。朝露提供經驗上的支持與協助，讓他們學習如何與自然、同儕、鄰里友善共處，更透過多元課程與農作，學習如何與遭受摧折的自己共處，長出力量。

露德協會秘書長徐森杰透過新聞稿表示，協會已在愛滋領域服務27個年頭，隨社會對感染者越發重視與友善，如今才能更有系統地服務愛滋與藥癮病友。協會今年在服務經費上有600萬元缺口，仍持續努力盼消弭對愛滋的汙名與歧視，讓台灣朝「友善愛滋社會」前進。

公益大使 愛滋

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