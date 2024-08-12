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超高齡社會將至 籲延長退休投資健康

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

「政府需要儘速放寬退休年齡規定，以因應少子化，增加中高齡勞動力！」專家林濱12日於壯世代公聽會上建議，可發展壯世代（中高齡者）的居家健康監測產業；前立委賴香伶亦強調，台灣勞參率太低，政府要協助培養壯世代技能、修改勞動法規與改革勞保，因應少子化、超高齡社會造成的勞動力短缺與老化。

在民眾黨立委吳春城舉行的壯世代公聽會上，包括經濟部、金管會、衛福部、勞動部、數發部、文化部、教育部、國發會、國科會、審計部（監察院）等10個部會，幾乎次長以上層級官員出席。另邀請民間數十位重量級專家、學者一同與會。

壯世代加強護理照顧

ESG世界公民數位治理基金會代表林濱指出，MIT（麻省理工學院）有關於壯世代的研究團隊，長期與政府、產業溝通，並聚焦身體照顧、退休與長壽生涯規畫等領域，還有成立資料庫，用於針對壯世代的AI服務。他認為，高齡人口持續增加下，政府可加強與保險業合作引入資金，鼓勵居家健康監測產業發展。

「台灣中高齡勞參率僅有美、日與韓的一半！」民眾黨前立委賴香伶表示，有一方說法是因為台灣儲蓄率高，所以勞工退出後很難再回到勞動市場，但她認為是訓練不足、年齡歧視等原因，台灣應加強中高齡零工經濟的法律保障，其實日韓很早就在做零工經濟，因此才能維持好的勞參率。

著重零工經濟發展

賴香伶認為，國外勞保幾乎沒有聽過用撥補的案例，但政府至今仍堅持撥補，盼儘速務實面對勞保破洞，並進行財務改革，否則勞保不足，民眾又要被強制退休，會造成很多焦慮。

她也建議勞動部讓員工退休年齡可以協商，若雙方協商不成，可透過第三方機制進行協調，相關方案也要送交政府備查。

台灣社會福利總盟理事長卓春英提醒，台灣已經連續43個月生不如死，7月僅有約1萬新生兒，0到14歲的人口佔比僅11.82%、15到64歲不到7成、65歲以上已經佔比18.8%，台灣將邁入超高齡化社會，政府不能再等了。

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中高齡 經濟發展 賴香伶

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