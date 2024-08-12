西半部13日上午短暫雨 午後各山區防大雨

氣象署今天表示，最快明天在海面上有機會3颱共舞，皆往日本移動，對台無影響；各地天氣大致為多雲，西半部上午零星短暫雨，午後各地局部短暫雷陣雨，山區可能有局部大雨。

交通部中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，目前海面上仍然是維持2個颱風、1個熱帶性低氣壓，輕颱瑪莉亞距離台北東北方約2450公里，輕颱山神在台北東方約3030公里，熱帶低壓則在台北東方約1530公里，皆對台灣無直接影響。

林定宜指出，熱帶低壓最快未來24小時左右有機會增強為今年第7號颱風安比，預估將朝日本方向移動，且移動過程中仍有增強的機會。

根據氣象署網站，今天因午後對流旺盛，部分地區有大雨或豪雨發生。截至下午5時，累積雨量以屏東縣三地門鄉達92.5毫米最多，其次為新竹縣北埔鄉89.5毫米、桃園市大溪區88毫米。

林定宜表示，明天及14日台灣轉為偏西風的環境，各地天氣大致為多雲，清晨至上午西半部沿海地區有零星短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生。

林定宜提到，15日起至19日台灣受到大低壓帶影響，降雨範圍擴大，中南部地區整天不定時有局部短暫陣雨或雷雨，且有局部大雨發生，其他地區以午後各地局部短暫雷陣雨為主，同樣留意有局部大雨發生。

根據氣象署網站，今天最高溫為台北市士林區社子、信義區攝氏37.2度，新北市新店區36.6度；其他縣市部分，桃園、彰化、雲林等皆出現36度以上高溫。

林定宜說，今天因為是偏西南風，部分地區有沉降導致的高溫；明天起轉偏西風，各地大致為多雲，預估各地高溫普遍在33、34度左右。