樹豆蛋白質滿滿！台東農改場開發即食包 力推原民好料

台東區農改場今天表示，樹豆每百公克蛋白質可滿足成人日需求量的42%，營養價值很高，已研發樹豆即食包，浸泡熱水5到10分鐘、冷水20分鐘就能料理，獲12家業者入美食菜單。

農業部台東區農業改良場召開「即食夯樹豆，輕鬆好上桌」記者會，場長陳信言指出，樹豆是原住民的傳統食材，曾有獵人帶著樹豆當糧食去打獵而收獲滿滿，因而又名勇士豆；如今開發出的即食包，拆開浸泡熱水5到10分鐘、冷水20分鐘就能入菜與湯，免隔夜浸泡，已獲12家餐飲業者採用，將研發美食入菜。

陳信言並說，即食包的研發約花2年時間，透過浸泡、煮、乾燥三道程序，掌握時間製成，也能做成甜品，打成粉還能製作冰淇淋、霜淇淋及沖泡飲品，且營養價值高，未來還將打入銀髮友善食品市場銷售。

營養價值方面，陳信言說，參考衛福部相關建議，每百公克樹豆的蛋白質含量可滿足成人一天所需的42.5%，膳食纖維高達98.4%，鈉則僅0.2%，而且是非過敏原食材，可安心食用。

除了是優質的植物性蛋白來源之外，樹豆含有鐵、鉀等礦物質，以及維生素E、維生素B1、維生素B2，也富含高抗氧化物質，屬於全穀類雜糧，原住民女性產前、產後坐月子都喝樹豆排骨湯。

研發這款即食包的台東區農改場副研究員陳盈方說，原住民通常做成樹豆排骨湯、樹豆豬腳湯食用，但也因浸泡一晚再煮4小時仍難以軟化，十分費工而不易推廣，期待這次即食包推出後，結合餐飲主廚的手藝，誕生出更多美食，推進樹豆商業化產銷。

台東區農改場合作的12家餐飲業者之一TABLEAU的主廚楊子毅，現場示範快速做成沙拉、飯及排骨湯3款美食，驗證可快速料理。

陳信言強調，樹豆即食包的加工技術，不論是白色、茶褐色、紅色及黑色種皮的樹豆都適用。陳盈方補充，目前全台樹豆主產區在屏東瑪家鄉、台東大武及金峰，以及花蓮馬太鞍，約計100公頃。