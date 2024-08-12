奇異果放一個月還是好硬！ 專家教你在家也能快速催熟

有些人喜歡在超市購買生鮮蔬果，不僅據點多、便利、商品品質也做過把關。不過有網友在全聯買了一盒奇異果，回家置放了一個月卻依然沒有變軟，讓她忍不住發文尋求網友們解答。

一名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文，表示自己在全聯購買了一整盒奇異果，7/10日至今已超過一個月，果肉卻依舊沒有變軟，讓她感到很困惑。

不少網友留言建議，將奇異果和其他「水果朋友」擺在一起，會比較快軟化。「拿顆蘋果跟它們做朋友，軟化它們的心」、「我都跟蘋果一起放，第二天就軟香了」、「削皮切塊裝在保鮮盒冰個一天就會比較軟」。

也有網友表示，有些品種的奇異果不一定要等到變軟才能吃，「先吃吃看！我常買到摸起來硬，但是吃起來熟甜的」、「摸起來還是硬的我就切來配優格吃了，我喜歡天然酸～」、「這好像就是老人家說的啞巴奇異果」、「黃金的（奇異果）很耐放，也很好吃」。

知名品牌「Zespri」就曾在官網教大家如何催熟奇異果：當你用手掌握住奇異果，已經完熟的奇異果會在溫柔擠壓時略帶彈性；而將它置於碗裡2-3天即可自然催熟，若想更快速一點，可和其他水果一起放進紙袋裏擺放（例如蘋果、橙、香蕉或梨）。

農糧署也提到，民眾在挑選奇異果時，應選擇外形看起來濕潤且豐滿；手指輕壓有彈性；沒有皺紋；沒有斑點、傷痕以及碰撞過的奇異果。若是有皺紋則表示失去水分，其品質與營養都受到影響。