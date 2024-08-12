花美男患性病狂長椰菜花 女友外表乖巧：我很乾淨 醫生檢查嚇呆

若伴侶感染「椰菜花」或其他性病，自己應該接受檢查。台灣1名泌尿科醫生最近分享個案，指有「花美男」獨自前來求醫，證實是患有俗稱「椰菜花」的性器疣，醫生遂告知男病人接受治療期間，應避免和伴侶發生性行為，但對方愛理不理，結果病情反覆。到了花美男第4次求醫時，終於帶同女友到診所，醫生形容該女生「感覺超乖」，便找機會提醒對方接受檢查，但她聲稱自己「很乾淨」。最終該女生經轉介到婦產科接受檢查，婦產科醫生隨後大驚告知「那個女病患看起來很乖，裡面超多菜花，滿滿的都是」。

泌尿科醫生不知到底誰是病源，同時提醒安全性行為非常重要，如果自己或伴侶的身體有異樣，建議一起接受檢查。

泌尿科醫師高偉棠近日在節目《醫師好辣》分享1則個案，當時「花美男」獨自求診，形容生殖器長有異物，高醫生經檢查後證實男子感染「椰菜花」，即性器長疣，雙方商討後安排電燒處理。高醫生同時告知男病人在治療期間，避免和伴侶發生關係，並建議接種HPV疫苗，但對方「吊兒郎當，愛聽不聽」。

該名男病人半年內2次再來求診，同樣都是感染「椰菜花」，到了第4次，該名男病人在女友的陪同下求醫，高醫生形容女生「感覺超乖」，於是立刻找機會提醒對方，其男友多次「中招」。豈料女生稱早已知情，高醫生再問她有否接受檢查，女生自信回應「沒有，我很乾淨」，由於女生生殖器在深處，難以從外部發現「椰菜花」，高醫生立即建議她到附近婦產科診所接受檢查。

約1小時後，婦產科醫生做完檢查，致電給高醫生，驚呼「那個女病患看起來很乖，裡面超多菜花，滿滿的都是」。高醫生稱不知道到底誰人才是病源，同時提醒觀眾要有安全性行為，若自己或伴侶的身體出現異常情況，應該一起接受專業檢查，切勿耽誤治療。

（節目《醫師好辣》）

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文章授權轉載自《香港01》