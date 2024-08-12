台8線77K靈甫橋路段險象環生 刷坡封路施工開放6時段
台8線77K靈甫橋路段受連續幾次地震加上颱風影響，邊坡持續崩塌及落石，道路常阻斷，影響山上居民日常生活。公路局谷關工務段趕在中秋節前將完成初步刷坡，8月13日至9月13日施工管制，開放6個時段通行。
台8線中橫靈甫橋路段距離梨山車程只有約6公里，經常發生坍方意外，影響部落居民日常生活。目前部分路段落石、崩塌，一邊是懸崖、一邊是不穩定的邊坡，車輛通過險象環生，考驗駕駛人。
公路總局谷關工務段明天起展開刷坡工程，配合中橫便道通行班次，台8線77K靈甫橋路段於8月13日至9月13日，將開放6個通行時段，分別為上午6點至7點、8點至9點、11點半至點、下午1點至2點、下午4點至4點半及下午6點至6點半，其餘時間施工封閉施工。
公路局指出，該路段夜間視線不良，且刷坡完成前有無預警坍方可能，故夜間6點半至翌日6點，道路將預警性封閉。
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