消保處抽查市售高蛋白粉 7件標示違規被罰

運動健身者、年長者都會購買市售高蛋白粉食用，藉此補充蛋白質攝取。行政院消費者保護處指出，為確保消費者權益，今年3、4月間於市面上隨機採購20件產品進行品質、標示查核。消費者最重視的品質部分全數合格。不過有7件標示不符規定，包括未標示製造廠商、營養標示未見包裝宣稱的營養素等等5種違規樣態。

消保處表示，品質部分檢測內容包含「總黃麴毒素」、「金黃色葡萄球菌」及「沙門氏菌」，皆全部合格。

7件標示不符合規定的樣態共有5種，包括未標示負責(製造)廠商、宣稱之營養素非屬「需適量攝取」或「可補充攝取」之營養素、未將包裝宣稱之營養素列於營養標示，以及外包裝宣稱有不實、誇張或易生誤解之情形、營養標示下方標示未加註「*參考值未訂定」文字。

消保處表示，違規案件已由衛福部食藥署請地方政府依據食品安全衛生管理法開罰3至12萬，並要求業者改善。

消保處建議，選購高蛋白食品時，應注意製造或進口廠商名稱及地址、產地、成分、有效日期及營養標示等資訊是否清楚完整，如包裝上宣稱之營養素未列於營養標示或外包裝宣稱有不實、誇張或易生誤解之情形，皆屬標示不合格。

另外，補充高蛋白食品前，可以參考衛生福利部國民健康署公布之「國人膳食營養素參考攝取量」，來評估飲食中的蛋白質攝取量是否已達到每日所需。