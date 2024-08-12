SMILE Pro 2.0全飛秒近視雷射　升級AI導航功能 智能調控參數+散光自動導航 視力精準再升級

全台多家醫學中心、眼科診所宣布引進全新SMILE Pro 2.0 AI導航近視雷射。 圖／SMILE Pro 2.0原廠品牌 提供

從ChatGPT橫空出世在全球捲起千堆雪開始，AI浪潮席捲全球，就帶動醫療產業的科技研發動能，現在，這股AI科技革命讓近視雷射科技邁入新的”精準”里程碑。在全球上市超過15年的SMILE德國微創科技，從SMILE到SMILE Pro全飛秒近視雷射，運用諾貝爾獎雷射技術將視力矯正帶入微創時代，造福患者可以大幅縮短術後乾眼和傷口恢復期，因此近年來逐漸成為近視雷射的主流手術，在包括美、英、德、韓等在內超過75國通過使用外，台灣也獲得中國附醫與北榮等重要醫學中心肯定引進，全球累積治療數將近千萬眼數。近日，SMILE Pro正式宣告升級SMILE Pro 2.0，加入「測量數據串聯手術平台」、「虹膜影像攝影」自動散光定位導航，以及導入「AI智能調控雷射參數」，從測量、定位、手術自動串聯，視力精準再升級。品牌大使楊謹華也出席活動分享做完SMILE Pro一年後，視力依然維持1.0的開心感受！

SMILE Pro 2.0原廠品牌大使楊謹華 分享術後一年保持視力1.0經驗。 圖／SMILE Pro 2.0原廠品牌 提供

SMILE Pro全飛秒近視雷射推出一年以來，由於傷口小、恢復快及單眼雷射10秒的優勢，吸引不少民眾選擇施作，也獲得許多患者的迴響，近日品牌公布針對術後一年消費者進行的滿意度大調查，調查顯示有超過九成九民眾術後視力仍維持1.0，值得一提的是，其領先的單眼10秒雷射時間，更加提升術中安全性，大愛眼科藍居福院長解釋，近視雷射術後的滿意度跟術中患者的配合度有關， SMILE Pro只需要患者10秒的專注時間，自然降低術中因配合不良可能產生的風險。除此之外，SMILE Pro特有的10秒專利邊切透鏡，更安全、更容易抽取，術後角膜貼合度更高，一機同時完成雷射及取鏡，同步改善近視、散光問題，成為民眾近視雷射的當紅選擇。

「虹膜辨識追蹤」功能，自動散光定位導航，精準散光效果，更適合高散光族群。 圖／SMILE Pro 2.0原廠品牌 提供

另外，臨床數據顯示，接受SMILE手術的消費者，在術後 6個月後不須使用人工淚液，較傳統雷射手術的比例高出1.4倍，微創近視雷射的優勢，在於傷口小只有2-4mm、對神經叢傷害少，因此術後恢復更快，對乾眼的影響也相對較小。出席當天活動品牌大使楊謹華也分享一年術後心得，對於持續保持1.0的視力她感到相當滿意，現在熬夜拍戲再也不怕隱眼噴出來搗亂，讓自己能更專注在表演工作上面。

測量數據自動串聯手術平台 可將角膜數據和虹膜影像無縫傳輸手術系統 減少人為傳遞誤植。 圖／SMILE Pro 2.0原廠品牌 提供

近視雷射手術很多，想要藉由雷射重拾好視力，該如何選擇近視雷射呢？星星親子眼科診所陳宜信院長表示，每個人的狀況不同選擇的依據就不同，不過如果能夠有效提高手術精準度，絕對是術後滿意度的關鍵。SMILE Pro全飛秒近視雷射進入到 微創2.0時代，針對提升手術的精準度做了許多努力，從開始的術前測量，透過虹膜攝影清楚記錄角膜數據及虹膜影像，陳宜信醫師表示，這個步驟很重要，透過虹膜影像辨識追蹤可以自動定位導航散光軸度，手術可以精準校對軸度，對散光矯正的精準度很有幫助，值得一提的是，接下來這些病患的檢查資訊都會自動串聯手術平台，自動傳輸到手術平台，避免了中間人為輸入可能產生的失誤風險，進一步提高了手術的安全性與醫療的效率。

單眼雷射只要10秒，專利邊切透鏡，術中更安全、恢復快。 圖／SMILE Pro 2.0原廠品牌 提供

在AI趨勢引領全球的年代，SMILE Pro 2.0也將AI運用在精準醫療的用途上。在這次的升級中，SMILE Pro 2.0全新導入了「AI智能調控雷射參數」，原廠內建800萬筆包含亞洲的全球數據庫，並可導入在地院所的臨床數據持續優化，提升手術精準性，簡單來說，就是當醫生針對病患狀況提出治療方案與參數後，系統會再經過AI演算，提供最後的治療方案與參數，來提高手術的精準度，優化術後視力的品質。

大愛眼科藍居福院長。 圖／SMILE Pro 2.0原廠品牌 提供

星星親子眼科診所陳宜信院長。 圖／SMILE Pro 2.0原廠品牌 提供

雖然近視雷射的詢問度近來逐年攀升，民眾接受度越來越高，藍居福醫師也特別強調，近視雷射並非人人都能做，除了台灣法律明訂的須年滿18歲的年齡限制，眼球的健康狀況與條件都必須符合才能施作，像是有乾眼問題、青光眼或是有圓錐角膜風險的人就可能不適合施作，建議術前務必尋求專業眼科醫師進行詳細眼睛檢查與諮詢，選擇最適合自己的療程，才能安心重拾清晰視力。