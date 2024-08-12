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美國零食遭汙染最高風險召回 台灣無進口紀錄

中央社／ 台北12日電

美國帕爾默糖果公司的多款產品原料遭到沙門氏菌汙染，美國食品藥物管理局（FDA）近日列為最高風險「I級」召回，台灣食藥署今天表示無進口紀錄，早在5月已發布警示燈號。

據多家外媒報導，美國帕爾默糖果公司（PalmerCandy Company）回收各種白色糖果產品，主因是產品疑似遭沙門氏菌汙染，美國食品藥物管理局擔憂沙門氏菌對幼兒、老年人或抵抗力較弱的民眾，具有致命感染風險，8月6日升為「I級」召回，尚無消費者健康受損通報。

衛生福利部食品藥物管理署今天透過文字回覆中央社記者，再度確認申請食品輸入查驗紀錄，未看到相關回收產品。早在監控到美國食品藥物管理局今年5月發布帕爾默糖果公司產品回收資訊，當時已發布過國外消費紅綠燈警示，提醒民眾赴美國旅遊，應避免購買及食用問題食品。

食藥署表示，案內回收產品目前未有申請輸入查驗紀錄，業者應避免輸入疑慮產品。若有輸入或使用類似或疑似回收警訊產品或相關產品，應立即向外國原廠、出口廠商或國內供應商查證，並依自主管理原則，主動暫停該等疑慮產品販售或使用。

食藥署指出，若獲原廠或供應商通知已輸入產品為需回收產品，應立即主動下架回收，通知消費者退換貨，並通知公司所在地衛生單位與食藥署，建議業者於採購前要求原廠或上游供應商提具產品檢驗報告，或自主管理評估進行相關衛生項目檢驗。

據食藥署提供簡介，沙門氏桿菌所引起的食品中毒事件，世界各地常居首位或第2位，人體誤食沙門氏桿菌後，在4至48小時內就會發病，發病時間愈短，症狀愈嚴重。主要症狀為下痢、腹痛、寒顫、發燒，對於新生兒、50歲以上的長者等，可能發生發生移轉性的感染。

糖果 美國 食藥署

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