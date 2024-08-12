交長指花蓮住房率微升補助14萬房 業者：秋冬才是重點

花東觀光遭到0403地震、凱米颱風重創，交通部為搶救當地經濟推出振興補助，截至目前為止，花蓮住房補助已有14萬房，台東只執行1周有1.4萬房，交通部長李孟諺表示，盡管花蓮住房率相比端午連假前有些微成長，但仍要持續觀察、推動旅遊補助，讓花東觀光盡快復甦。

李孟諺7月30日在媒體座談會中表示，花蓮觀光補助自由行，不分平假日住宿均補助1000元，目前已有11萬間使用，花蓮地震後最低住房率僅10％，補助後提升24％。

今天李孟諺出席交通部普度，會後接受聯訪時指出，截至目前為止，花蓮住房補助執行14萬房，台東目前只執行1周，有1.4萬房使用；7月住房率部分，花蓮24％、台東33％。

李孟諺表示，雖然花蓮目前24％住房率相比端午連假之前的訂房率12.07％，有些微成長，但仍要持續觀察、繼續推動旅遊補助，讓花東觀光能盡速復甦。

中華民國旅行業品質保障協會公關主委李奇嶽指出，今年花東觀光真的需要幫忙，面臨地震到風災接踵而來的狀況，花東今年暑假期間就算有振興方案住房補助，觀光人潮也無法達到往年的情況，「真正的輸贏不是在暑假，而是在暑假後」。

李奇嶽說，現在暑假期間有包含豐年祭等，活動很多，但暑假過後人潮預估驟減，秋冬期間才是業者關注重點，盼交通部觀光署應針對花東地區秋冬期間的觀光振興，延長補助並加碼。